C’è anche Raz Degan tra gli ospiti di Francesca Fagnani. L’attore, incalzato dalle domande della conduttrice a “Belve”, ha avuto modo di dire la verità anche su quel blitz delle forze dell’ordine che sorprese lui e Paola Barale, all’epoca sua compagna, all’Isola d’Elba. I due si trovavano in vacanza, era il 2001, e la notizia finì su tutte le prime pagine dei giornali di allora. Ma cosa successe veramente? Per la prima volta, in esclusiva su “Belve”, l’attore ha raccontato cosa è realmente accaduto. “Era tutto finto. La macchina mediatica era la vera belva”. Il blitz, comunque, c’è stato, per stessa ammissione di Raz, che ha affermato: “Sì, ci fu questo blitz, arrivarono come venti macchine: a qualcuno non piaceva il nostro successo”.

Raz Degan, nel corso della stessa intervista, si è lasciato andare a delle confessioni piuttosto intime, spiegando anche di praticare del “sesso spirituale”, dunque senza eiaculazione. “Lo faccio ancora oggi, da oltre vent’anni” ha spiegato. Sesso spirituale e non soltanto: Raz Degan ha avuto modo di parlare anche di un’altra pratica nel corso della sua intervista con Francesca Fagnani, che è apparsa molto incuriosita dalle particolarità raccontate da Raz. “Ho praticato ‘brahmachari’, cioè mantenere l’energia sessuale dentro per motivi spirituali” ha aggiunto l’attore. Dunque pratiche sessuali molto complesse e sicuramente poco diffuse, che hanno lasciato i telespettatori con un interrogativo.

Raz Degan, chi è: da Israele all’Italia per lavorare come modello

Raz Degan, attore e registra israeliano, è attivo da tantissimi anni in Italia. Dopo aver cominciato a lavorare come modello, si è spostato infatti in vari Paesi, tra cui gli Stati Uniti, per poi approdare appunto in Italia e trovare successo con diversi spot televisivi molto popolari. Varie anche le esperienze come attore, per film e fiction. Raz Degan, inoltre, ha partecipato anche a diversi reality show, come L’Isola dei Famosi, che ha vinto nel 2012, ma ha anche preso parte allo show di Milly Carlucci Ballando con le Stelle, come concorrente.