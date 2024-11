Fra i concorrenti di Sanremo Giovani 2024 anche Rea: scopriamo qualcosa di più su di lei. Il vero nome di Rea è Maria Mircea. Nasce a Bologna nel 2003, fin da bambina si appassiona alla musica. All’età di sette anni inizia con il canto che decide di perfezionare alla Music Accademy di Bologna. Successivamente abbraccia il progetto degli Illumo con Marka che in seguito diventerà il suo produttore. Il percorso musicale di Maria viene influenzato dalla partecipazione degli Illumo, perché nonostante la sua giovane età, riesce a sperimentare la sua creatività artistica, utilizzando la sua libertà espressiva dando il meglio di sè. Appena maggiorenne partecipa ad Amici, frequenta la scuola per cinque mesi e una volta terminato il percorso, pubblica il suo primo EP dal titolo “Respiro” con la collaborazione di Marka. Il 2022 è un anno importante per Rea, si esibisce per il Primo Maggio a Bologna, a Piazza Maggiore e poi prosegue con uno show al Locomotiv Club di Bologna e continua con un tour ricco di date che termina nel 2023 con l’apertura dei concerti del cantautore australiano Dean Lewis e di Russel Crowe.

Oggi ha raggiunto una maturità artistica che le ha permesso di entrare nella rosa dei 24 cantanti di Sanremo Giovani 2024 e giocarsi la possibilità di arrivare sul palco dell’Ariston. È stata la stessa Rea a dare notizia sul suo profilo Instagram della sua partecipazione a Sanremo Giovani 2024, ma raggiungere questo traguardo, come racconta l’artista, non è stato facile. È riuscita a farcela ma non sono mancati un po’ di imprevisti come attacchi di panico, un’infradiciata a causa dei finestrini lasciati abbassati e una pioggia che scendeva giù a dirotto e per finire ruote bucate. Adesso non vede l’ora di far ascoltare al pubblico la sua canzone con la promessa di non farsi prendere troppo dalla paura, così da portare a termine l’esibizione al meglio delle sue possibilità. D’altronde come dice Rea “È solo Sanremo”. Per Rea questo progetto è molto significativo e segna una fase nuova della sua carriera artistica. Nel post non mancano le riconoscenze. Ringrazia chiunque la seguirà in questo percorso, chi le è stata vicino fino a questo momento e chi ci sarà da ora in poi.

SANREMO GIOVANI 2024, REA E CIELO APERTO: IL PROBLEMA DELLA SOLITUDINE

Rea porterà a Sanremo Giovani 2024 il brano “Cielo aperto”, una canzone autobiografica. Nella stessa l’artista tratta l’argomento della solitudine, della mancanza di conoscenza della vita degli altri, e di come gli altri siano inconsapevoli delle sue problematiche pur pensando di poterla comprendere mentre balla in solitudine.

Difatti lei si chiede “Cosa ne sai di me, dei miei fulmini a cielo aperto”, e da qui il desiderio che qualcuno possa incontrare nella sua strada e comprenderla e accompagnarla in un percorso sconosciuto. In questa richiesta di aiuto c’è anche la consapevolezza che la strada dovrà attraversarla da sola affrontando le difficoltà senza che nessuno possa porgerle una mano. Qui il video di Rea con Cielo Aperto, brano per Sanremo Giovani 2024.

