Chi è Rebecca Donaldson, fidanzata di Carlos Sainz/ La passione per la moda e le voci su Leonardo DiCaprio

Rebecca Donaldson, chi è la dolce metà di Carlos Sainz

Il mondo dello sport attira chiaramente una larga fetta di appassionati, ma alcuni scenari paralleli meritano comunque un focus degno di nota. I fan della Formula 1 sono reduci dall’euforia per la vittoria di Carlos Sainz e della Ferrari a Melbourne, con la scuderia che ha ritrovato la vetta della classifica. I fari si sono però accessi anche sulla sua dolce metà, sempre al suo fianco tanto nei momenti difficili che nelle soddisfazioni odierne: Rebecca Donaldson.

Ma chi è Rebecca Donaldson, fidanzata di Carlos Sainz? Conosciamo meglio la modella 28enne di origini scozzesi che ha rapito il cuore del campione di Formula 1. La sua carriera risulta particolarmente avviata nel mondo della moda; nel ruolo di imprenditrice, detiene una nota azienda di abbigliamento sportivo, la Muse Actiwear.

Rebecca Donaldson, dalla floria attività nel campo della moda ai rumor sul presunto flirt con DiCaprio

Rebecca Donaldson – fidanzata di Carlos Sainz – ha attirato la curiosità degli appassionati di gossip non solo per l’esultanza di Melbourne per la vittoria del pilota di Formula 1. La modella già in passato aveva fatto parlare di sé nel merito di un presunto flirt con Leonardo DiCaprio. Come racconta Leggo, la 28enne era stata paparazzata in compagnia dell’attore americano ma le voci non sono mai state confermate dai diretti interessati.

Per quanto concerne gli albori della relazione tra Rebecca Donaldson e Carlos Sainz, il portale spiega come il primo incontro risalga allo scorso anno. Sulle circostanze non sono reperibili particolari dettagli, ma da allora la giovane è stata sempre presente presso il paddock della Formula 1, di fatto confermando la tenera liaison tra i due. Tra l’altro, il pilota era reduce dalla recente rottura con Isabel Hernandez, giornalista spagnola con la quale aveva condiviso diversi anni.

