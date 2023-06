Chi è Rebecca Forzoni, tentatrice Temptation Island 2023/ Dal comune denominatore nel cast, al negozio…

Temptation Island 2023: Rebecca Forzoni é una not important people, tentatrice nel cast dei protagonisti

A poche ore dal via alla decima edizione del docu reality sui tradimenti, Temptation Island 2023, si solleva tra gli appassionati telespettatori del docu-reality TV l’interrogativo sull’identità di Rebecca Forzoni, tra le altre tentatrici nel cast.

Tra le 14 tentatrici dei 28 tentatori in tutto, nel gioco di Temptation Island 2023 condotto in prima serata da Filippo Bisciglia e in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, Rebecca Forzoni é ufficialmente un membro protagonista nel cast del format TV ai nastri di partenza. In data 26 giugno 2023 ha, infatti, inizio il via al ritorno tanto atteso nel piccolo schermo del viaggio itinerante nei sentimenti, in balia delle tentazioni di un’estate al caldo della Sardegna, con in gioco l’amore collante di sette coppie concorrenti.

Nell’identikit di Rebecca Forzoni, il seguito social é notevole

Ma chi é Rebecca Forzoni? Tra le 14 tentatrici, anche lei vivrà il suo viaggio nei sentimenti, nel villaggio adibito per i fidanzati nel gioco di Temptation Island. La sexy mora può dirsi una tra le tentatrici più ben promettenti, dal punto di vista del potenziale della giovane nelle possibili dinamiche nel docu reality sui tradimenti. Rebecca Forzoni ha 21 anni ed è originaria di Empoli. Attualmente lavora come dipendente nel negozio di abbigliamento della madre ed è un’amante della cucina. La mora tentatrice di Temptation Island 2023, inoltre, ama cucinare e ballare, tra le attività che svolge con piacere. Sul re dei social, Instagram, vanta inoltre un seguito web stimato circa 27 mila follower. Insomma, nonostante il non titolo di “vip”, la Forzoni può dirsi un’influencer di successo.

Inoltre, ha un comune denominatore con le altre tentatrici ingaggiate nel cast di Temptation Island 2023. Nel dettaglio la mora tentatrice Rebecca Forzoni, così come le altre tentatrici, non é un personaggio TV popolare bensì può dirsi una “nip”, acronimo che sta per “not important people”.











