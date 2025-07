Rebecca, la tentatrice di Temptation Island ha fatto breccia nel cuore di Simone: la conoscenza va avanti

E’ tempo di scoprire come sono andate le cose anche dopo la fine di Temptation Island, il programma condotto da Filippo Bisciglia su Canale Cinque arriva al gran finale. E c’è grande curiosità intorno ai protagonisti di questa edizione, tra cui anche Rebecca, single e tentatrice di Simone a Temptation Island 2025. Il personal trainer si è avvicinato alla ragazza nel corso della partecipazione al viaggio nei sentimenti e come raccolto da alcune fonti, pare che la conoscenza tra loro sia andata avanti:

Paola Toeschi, chi era la moglie di Dodi Battaglia/ Lungo percorso nella malattia

“Voci mi hanno riferito che lui e la tentatrice si sono visti e sentiti dopo il programma” si legge riguardo alla conoscenza che pare proseguita anche in queste settimane successive alla registrazione del programma. Vedremo se la puntata di Temptation Island in onda questa sera confermerà questa versione o se ci saranno dei colpi di scena ulteriori dopo quanto visto nel format di Canale Cinque.

Beatrice Niederwieser, moglie di Red Canzian/ Il primo incontro nel 1982: "Era bella come il sole"

Chi è Rebecca di Temptation Island: nuova vita con Simone?

E’ un grande classico di Temptation Island, la tentatrice con il fidanzato. Di precedenti di questo genere è pieno e chissà che anche tra Rebecca e Simone di Temptation Island non possa nascere qualcosa a riguardo. La storia tra Simone e Sonia è giunta ai titoli di coda e nella mente del ragazzo sembra esserci spazio per approfondire la conoscenza con la tentatrice conosciuta nei mesi scorsi.

Rebecca di Temptation Island, raccontando alcuni suoi lati e passioni, ha detto di sé: “Viaggio tanto, ma viaggio di più quando non lavoro, perché non scendo mai dall’aereo. Noi sbarchiamo e imbarchiamo di continuo e torniamo a casa”. Grazie a Temptation Island potrebbe aver ritrovato anche la felicità in amore, chissà che il programma di Filippo Bisciglia non abbia regalato alla giovane quello a cui ambiva prima di mettere piede nel villaggio di Temptation Island.

Chi sono i Pooh: formazione attuale e canzoni/ Perchè si chiamano così? ‘colpa’ di un cartone animato!