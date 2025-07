Rebecca Ruffinengo è la tentatrice che ha baciato Simone a Temptation Island 2025: cos'è successo dopo il programma? Stanno insieme?

Si chiama Rebecca Ruffinengo la tentatrice di Temptation Island 2025 più chiacchierata dopo la messa in onda della quarta puntata. Il suo è stato un percorso che è esploso di punto in bianco, e precisamente da quando Simone ha iniziato a notarla e, poi, non si è più staccato da lei. Rebecca, d’altronde, ha gradito le sue avances, forse per contratto forse per reale interesse (come da lei dichiarato al fidanzato di Sonia B), fatto sta che tra i due è scattato un bacio appassionato all’interno di uno dei bagni del villaggio e, dunque, senza telecamere.

Chi è Andrea Marinelli, tentatore di Temptation Island 2025/ Flirt con Lucia? Ecco qual è il suo vero sogno

Una scena mostrata subito a Sonia B, che ha però fatto anche il giro del web ed è stata molto criticata da web, soprattutto per l’atteggiamento avuto da Simone. Diversa, invece, l’opinione che il pubblico a casa si è fatto di Rebecca. In pochissimi credono alla genuinità del suo interesse per il fidanzato di Sonia B, anzi, l’opinione generale è che la tentatrice si sia invece calata perfettamente nella parte. E c’è chi ha fatto ironia sul fatto che, una volta entrati in bagno insieme e prima del bacio, lei volesse spegnere la luce: “Neppure voleva vederlo”, ha scritto qualcuno.

Temptation Island 2025: puntata 24 luglio/ Diretta e coppie: l'epilogo tra Sonia B. e Simone

Rebecca Ruffinengo è la nuova fidanzata di Simone dopo Temptation Island 2025? Cosa sarebbe successo dopo il bacio

Ma questo bacio è davvero l’inizio di qualcosa di più tra Simone e Rebecca? La loro conoscenza ha avuto un seguito dopo Temptation Island 2025? Nonostante le parole di lui subito dopo il ‘limone in bagno’ (com’è stato soprannominato), quando ha voluto elogiare la fidanzata, definendola l’unica donna della sua vita e possibile madre dei suoi figli, pare che Rebecca e Simone si siano in realtà rivisti. Una segnalazione delle ultime ore, lanciata da Deianira Marzano, parlerebbe chiaro: lui avrebbe preso il treno per recarsi dalla tentatrice. Il che farebbe, dunque, intendere che con Sonia B è finita, mentre tra loro appena iniziata.