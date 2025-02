Rebecca Staffelli è tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, il programma di interviste campione d’ascolti presentato da Silvia Toffanin su Canale 5. La figlia di Valerio Staffelli, celebre inviato di Striscia La Notizia, è pronta a raccontarsi a cuore aperto: dal successo nel mondo della televisione alla famiglia fino al matrimonio con il compagno Alessandro Basile. La passione per il mondo della tv è nata molto presto stando a quanto raccontato proprio dalla conduttrice radio-televisiva: “ho iniziato a cantare, ballare, suonare la chitarra e a studiare recitazione”. Dalla sua parte a spronarla ed incoraggiarla ci sono sempre stati i suoi genitori Valerio Staffelli e Matilde Zarcone che non le hanno mai tappato le ali, anzi l’hanno sempre incoraggiata mettendola però in guardia sulle difficoltà dell’ambito televisivo.

Alessandro Basile, chi è il fidanzato Rebecca Staffelli/ "Il nostro matrimonio? Non sarà tradizionale"

L’unica esortazione dei genitori è sempre stata quella di studiare e crederci. La carriera di Rebecca è iniziata alla radio, oggi infatti conduce il programma 105 Night Express su Radio 105 anche se alla radio ci è finita grazie ad un consiglio del fidanzato Alessandro Basile.

Rebecca Staffelli dalla radio al Grande Fratello

“Come ti si spegne? Sei una radiolina!” è stato il commento che Alessandro Basile ha fatto alla fidanzata Rebecca Staffelli. Una sorta di assist, visto che poco dopo la figlia di Valerio Staffelli ha deciso di iniziare una carriera in radio forte anche della grandissima passione per la musica. “Mi accompagna sempre: da quando mi sveglio a quando vado a dormire” – ha detto la Staffelli che dalla scorsa stagione è stata scelta da Alfonso Signorini come presenza fissa al Grande Fratello. Il suo compito è quello di dare voce al sentimento dei social network da sempre cuore pulsante del programma.

Valerio Staffelli e Matilde Zarcone, genitori Rebecca/ "Insieme da 30 anni. Sono l’esempio di vita e amore"

“La riconferma è stata un sogno, un altro piccolo ma importante passo in avanti per me” – ha confessato quest’estate la conduttrice che non ha mai nascosto di sentirsi una privilegiata visto che fa il lavoro dei suoi sogni.