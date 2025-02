Quasi trent’anni di differenza, ma i due non li hanno mai percepiti come un problema o un ostacolo. Parliamo di Mal, artista originario del Galles ma da sempre stabile in Italia, dove la sua carriera ha conosciuto un successo importante, e della moglie Renata Couling. Lui è nato nel 1944, lei nel 1971: la differenza di età è dunque di 27 anni ma nonostante ciò, la coppia è felice insieme da 34 anni. I due si sono conosciuti quando Renata era una ragazzina: aveva soltanto 18 anni quando in un locale conobbe il suo idolo, che si stava esibendo. In quel momento Mal la notò nelle prime file e la invitò a salire sul palco: per entrambi fu un colpo di fulmine nonostante lui fosse già un uomo maturo e lei appena una bambina.

In quell’occasione, i due si sono scambiati i contatti, con l’intenzione di rivedersi: “Mi ha lasciato una foto autografata con scritta la data del suo prossimo concerto in zona, io gli ho lasciato un numero di telefono e il giorno dopo lui mi ha chiamato” ha raccontato Renata Couling, la moglie di Mal. Da quel momento i due non si sono più lasciati e hanno iniziato una storia d’amore che ha portato anche alla nascita di due splendidi figli, Kevin Paul, e poi Karen Art. La differenza di età importante tra i due non è mai stata un problema: la coppia, infatti, si è amata dal primo giorno e continua a farlo quotidianamente.

Chi è Renata Couling, la moglie di Mal: “Conta la qualità”

Renata Couling, la moglie di Mal, ha dovuto fare i conti con il lavoro del marito che spesso lo ha portato fuori. Il cantante si è perso in più occasioni anche i momenti importanti della vita dei figli Kevin Paul e Karen Art ma nonostante ciò, per la moglie non è mai stato un problema perché “quando c’è cerca di dare la qualità del tempo e non la quantità”, come spiegato proprio da Renata. La coppia, dunque, ha trovato un proprio equilibrio tra lavoro, famiglia e differenze, sia di età che culturali: i due sono felici insieme ormai da trentacinque anni e non si sono mai lasciati.