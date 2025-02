Renata Morselli è tra le protagoniste della nuova puntata de Le Ragazze, il programma di Francesca Fialdini che racconta le storie di donne che grazie al loro sguardo hanno illuminato eventi della nostra storia recente. Tra le protagoniste c’è anche Renata Morselli conosciuta anche come Renata Music per la sua grandissima passione per la musica che l’ha spinta a creare uno dei negozi di musica, dischi e gadget più famosi di Como. Renato lavora con la musica dal 1966 quando, a soli 16 anni, inizia a vendere i dischi alla Standa di Como. Oggi è tutto cambiato come ha raccontato Renata dalle pagine di Como Zero: “non è più come una volta. Mi è capitato che mi chiedessero una maglietta dei Nirvana credendo fosse un marchio e non una band!”.

Nonostante lo streaming e le mille difficoltà, Renata Morselli continua a credere nel suo sogno e a tenere aperta la sua attività. “Ho un buon numero di clienti dai gusti molto raffinati” – ha dichiarato la donna precisando – “il resto del mondo ascolta la musica in streaming. Per questo il mercato del disco è fermo”.

Renata Morselli a Le Ragazze: “sogno di vendere a qualcuno che ha il mio stesso amore per la musica”

Renata Morselli, conosciuta come Renata Music, racconta la sua vita a Le Ragazze su Rai3 soffermandosi su come è cambiata la musica nel corso degli ultimi 30 anni. Lo streaming ha stravolto tutto, oggi la musica è diventata moda e tendenza a discapito della qualità, ma lei continua a credere nel suo progetto portando avanti la sua attività. “Ogni giorno passo qualche ora compilare delle mail personalizzate in cui segnalo le novità che ho in negozio. Cliente per cliente” – ha detto Renata Morselli che ha un sogno nel cassetto per il futuro – “vendere a qualcuno che ha il mio stesso amore per la musica”.

Dal 1992 è al timone di Renata Music, il negozio di dischi a Como che promuove la musica Metal, ma non nasconde che dal 2007 le vendite sono in calo. “Comprano davvero in pochi, la musica viene scaricata e tutto dura solo qualche giorno” – ha detto Renata.