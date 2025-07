Renata Simoncini, chi è la compagna di Livio Macchia scomparso oggi all’età di 83 anni: insieme hanno sempre protetto la loro liaison.

Musicista e compositore tra i più lungimiranti e all’avanguardia, non solo del suo tempo ma anche osservando le dinamiche attuali; il mondo della musica saluta oggi Livio Macchia, scomparso all’età di 83 anni. Una carriera tutta dedicata alla band da lui fondata e di cui era bassista, i Camaleonti, ma senza mai sottovalutare l’importanza della famiglia e dell’amore come testimoniato dalla liaison con Renata Simoncini, sua compagna per diversi anni.

Livio Macchia ha sempre protetto la sua vita privata, un’artista di altra risma osservando le dinamiche attuali dello showbiz. Per anni è stato legato a Renata Simoncini, sua compagna per un’ampia parentesi della sua vita e con la quale ha dato alla luce il suo unico figlio, Livio Jr.

Renata Simoncini, compagna di Livio Macchia dei Camaleonti: sempre lontani dalle logiche dello showbiz

Non sono note particolari curiosità sull’amore tra Livio Macchia e la compagna Renata Simoncini; rare sono state le occasioni in cui la donna si è mostrata al fianco del bassista a testimonianza di quanto la priorità fosse separare la vita privata dall’esposizione mediatica che, anche ai tempi, poteva essere un deterrente per la stabilità della relazione. Si ricorda però un’immagine iconica della coppia, nel 1969; insieme posavano sulla copertina di Tv Sorrisi e Canzoni. In loro compagnia anche Lucio Battisti e Pietruccio Montalbetti con lo scopo di raccontare e celebrare i 5 anni di vita della band nel pieno del successo.

Oltre a quell’unica immagine offerta ai media, Renata Simoncini – compagna di Livio Macchia – ha sempre schivato l’attenzione dei media forse con l’unico obiettivo di conservare sempre un ricordo naturale e spontaneo di quella storia d’amore con il bassista. Oggi, in occasione della triste scomparsa di Macchia, quel ricordo sarà certamente la panacea più preziosa per lenire il dolore della perdita.