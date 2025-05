Luana Ravegnini è un volto noto e amato della TV italiana ormai da molti anni. Sono celebri i successi televisivi della conduttrice e valletta, da Il pranzo è servito a Check-Up, ma altrettanto nota è anche la sua vita privata. Ben si conosce infatti la sua storia d’amore con un altro volto noto della TV: Claudio Lippi. I due si sono conosciuti proprio grazie al programma Il pranzo è servito, dove lei faceva la valletta e lui il conduttore.

Se quell’incontro è servito a farli conoscere, la storia d’amore è nata successivamente, quando lui l’ha voluta nuovamente a lavorare al suo fianco. Iniziò così un forte corteggiamento da parte di Lippi al quale Ravegnini cedette. I due sono così stati insieme per sette anni, poi la relazione finì per aspettative di vita differenti: “Io volevo una famiglia con lui, dei figli, e lui non era in grado di darmeli perché aveva già un passato.”, ha raccontato la showgirl nel corso di un’intervista a Caterina Balivo.

Renato Della Valle, chi è il marito di Luana Ravegnini: la figlia Adele Maria

Passerà qualche tempo prima che Luana Ravegnini incontri l’uomo che è poi diventato suo marito: Renato Della Valle. Questa volta si tratta di una persona lontana dal mondo dello spettacolo, che nella vita fa l’imprenditore nel settore industriale e immobiliare. Un uomo sicuramente di successo, nonché figura importante nell’ambiente, che è finito sotto i riflettori proprio per la notorietà di sua moglie. Una storia d’amore, la loro, che ha portato alla nascita di una bambina, Adele Maria, che oggi è ormai diventata una donna. Le necessità lavorative del marito hanno portato Luana a lasciare per qualche tempo l’Italia, e dunque il suo lavoro, per trasferirsi a Londra insieme a sua figlia. Una decisione presa affinché la famiglia non si separasse tra due paesi.