Chi è Renato Todrani, fratello di Giorgia e figlio di Giulio: età, vita privata e fidanza e passione per la musica

Per la prima volta in tv Renato, fratello di Giorgia e figlio di Giulio Todrani è ospite nella puntata di oggi de La volta buona di Caterina Balivo. Chi è Renato Todrani? È il figlio di Giulio Todrani e dalla sua seconda moglie Lucia Maria Lentini. Le informazioni sul giovane sono pochissime si sa solo l’età: ha 19 anni essendo nato nel 2006. Giulio e Lucia Maria si sono conosciuti negli anni 2000 e sposati poco dopo.

Renato è il figlio di Giulio ed il fratello di Giorgia, la celebre cantante che ha incantato tutti nell’ultimo Festival di Sanremo e con la sua partecipazione al Concertone del primo maggio. Schivo e riservato il giovane ha un profilo Instagram @renato_todrani pubblico ma nel quale condivide pochissime foto. Non si sa inoltre se Renato ha una fidanzata e nel caso se sia famosa o comune. Quel che è certo è che Renato ha ereditato la passione per la musica dal padre e dalla sorella. Ha partecipato a numerosi contest canori ed anche a trasmissioni in cui si è esibito in emittenti locali.

Renato Todrani, la confessione del papà Giulio: “Mi è stato vicino quando ero in ospedale”

Giulio Todrani in una scorsa intervista ha parlato del figlio Renato ed ha confessato che quando si è ammalato di Covid ed è finito all’ospedale il figlio gli è stato vicino: “Sono stati due mesi all’ospedale ed anche mio figlio e mia moglie si sono ammalati. Ho avuto seri problemi di respirazione.” La puntata di oggi de La volta buona, 8 maggio 2025, avrà al centro delle trame il rapporto genitori e figli, e Giulio e Renato Todrani si sbilanceranno un po’ sul loro rapporto raccontando aneddoti e retroscena.