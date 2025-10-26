Tutto su Riccardo, cantante della scuola di Amici 25, colpito da un lutto per la morte dello zio a cui dedica una canzone in puntata.

Tra i cantanti più apprezzati della scuola di Amici 25 c’è Riccardo che, nel corso della gara di canto della puntata del pomeridiano di oggi, 25 ottobre 2025, riuscirà a conquistare anche Emma Marrone, giudice della gara. Originario della provincia di Varese, è profondamente legato alla Sicilia di cui sono originari, invece, i genitori e proprio in Sicilia è solito trascorrere le sue vacanze estive. A 19 anni, sa cosa vuole dalla vita: il suo sogno è quello di trasformare la passione per la musica in un proprio lavoro e spera che la partecipazione alla scuola di Amici di Maria De Filippi possa aiutarlo in tal senso.

Perché Michele Ballo è assente ad Amici 25: è stato eliminato?/ La dura decisione di Lorella Cuccarini

A sceglierlo e a puntare tantissimo su di lui è stato Rudy Zerbi che, a circa un mese dall’inizio della scuola, è sempre più convinto della scelta fatta. Anche nella puntata di oggi, infatti, Riccardo riuscirà a stupire nonostante il dolore per la morte dello zio.

Riccardo e la dedica allo zio morto nella puntata di Amici 25

Nel corso della gara di canto della puntata di Amici 25 di oggi 26 ottobre, Riccardo, per la sfida settimanale, si è esibito sulle note della canzone La mia storia con te di Alessandra Amoroso conquistando il primo posto in classifica. Anche Anna Pettinelli si ricrede spiegando di aver visto dei miglioramenti e dandogli un sei ma Rudy Zerbi è convinto che l’abbia fatto perché smossa dagli applausi.

Chi è Angie, la cantante di Amici 25/ Scelta da Rudy Zerbi, vince la sfida contro Frasa

Riccardo, visibilmente emozionato, confessa di aver dedicato la canzone allo zio, venuto a mancare da poco ed Emma Marrone, giudice della gara, spiega di aver sentito la sua anima, il suo cuore e di aver visto tutta la sua personalità complimentandosi con lui.