Chi è Riccardo, fidanzato di Angelica Baraldi/ Sorpresa al Grande Fratello dopo la crisi? Lei: “Lo aspetto”

Angelica Baraldi rivede il suo fidanzato Riccardo al Grande Fratello 2023? Sorpresa in arrivo

Angelica Baraldi ha vissuto giorni complicati nella Casa del Grande Fratello 2023. L’ultima settimana l’ha vista al centro di scontri, polemiche e sospetti, oltre che di sconforto e lacrime dovute alle parole forti utilizzate nei suoi confronti da Giampiero Mughini. E mentre in Casa ancora infervora la polemica, per Angelica, nella diretta del 6 novembre, è in arrivo una sorpresa. In Casa potrebbe arrivare il suo ormai famoso fidanzato Riccardo.

Angelica d’altronde ha citato molte volte il fidanzato durante quest’avventura televisiva, al punto tale da risultare stucchevole a molti coinquilini. C’è chi, come Fiordaliso, ha addirittura temuto che quest’uomo non esistesse, al punto da paragonarlo al fantomatico Mark Caltagirone (il fidanzato inesistente di Pamela Prati).

Riccardo, fidanzato di Angelica, arriva al Grande Fratello per rispondere alle polemiche?

Nella nuova diretta del Grande Fratello 2023 ogni sospetto potrebbe però finalmente sfumare con l’ingresso di Riccardo nella Casa. Del fidanzato di Angelica Baraldi, oltre a quanto da lei raccontato ai compagni, si conosce molto poco. Finora ha preferito rimanere lontano dai riflettori così come dai social. Di lui Angelica ha detto: “Mi ha fatto aprire gli occhi in tante cose e mi ha dato la forza di prendere scelte importanti”. Per Angelica il compagno è un punto di riferimento molto importante. Spesso nella Casa, e fuori, è stata oggetto di critiche proprio per l’eccessiva rigidità nei comportamenti con gli altri uomini. Lo stesso Mughini l’ha definita ‘gelida’ perché poco incline a lasciarsi andare anche nei giochi se fatti con gli uomini. Vedremo se questa sera quest’uomo avrà finalmente un volto.

