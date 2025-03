Riccardo Scamarcio si racconta negli studi di Verissimo, il programma di interviste di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. L’attore è pronto a raccontarsi a cuore aperto tra vita privata e professionale reduce da un’esperienza internazionale che l’ha visto recitare accanto a Johnny Depp regista del film Modì – Tre Giorni sulle ali della follia. Un periodo ricco di impegni per l’attore italiano che ha lavorato anche ad un film americano dal titolo Mykonos accanto a Julia Fox e Vito Schnabel. Due progetti internazionali a conferma del successo e della fama dell’attore che intervistato da Vanity Fair ha sottolineato: “è solo una coincidenza. Lo so che volete tutti che me ne vada dall’Italia, ma io non schiodo”.

Parlando del film che l’ha visto diretto da Johnny Depp ha raccontato che il provino è stato fatto via Zoom: “Una video call fatidica che gli ha fatto capire che ero l’attore giusto per interpretare Modigliani”. Successivamente i due si sono incontrati di persona a Londra dove hanno discusso a lungo del film, ma anche della loro visione del cinema.

Riccardo Scamarcio e il destino: “credo alle coincidenze”

Non solo, Riccardo Scamarcio dalle pagine di Vanity Fair ha sottolineato anche di credere alle coincidenze del destino precisando che in ogni cosa lascia sempre spazio alla dimensione mistica, alla scoperta e al mistero. Una forma di pensiero che risale agli antichi greci e agli scienziati che nelle loro forme di ragionamento hanno sempre incluso l’imponderabilità.

Infine parlando della sua adolescenza e della scuola, Scamarcio ha ammesso di non essere stato un numero uno tra i banchi: “ho colmato le mie lacune con la musica”. Da ragazzino, infatti, si è appassionato alla batteria e poco dopo ha scoperto una certa propensione per il teatro, una strada che alla fine ha percorso trasformandola in un lavoro!

