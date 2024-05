Chi è Riccardo Scirè, compagno di Carolina Benvenga/ La figlia Angelina e la carriera musicale

Le passioni in comune possono spesso essere un elemento chiave per lo scoccare della scintilla; tale circostanza potrebbe essere valsa anche nel caso di Carolina Benvenga e il compagno Riccardo Scirè. Lei conduttrice ma con una spiccata propensione per la musica; lui altrettanto data la sua influenza e notorietà sia come produttore che come autore musicale.

Chi è Carolina Benvenga, conduttrice e attrice/ Dai programmi per bambini ai progetti musicali e sul set

Riccardo Scirè, compagno di Carolina Benvenga, è molto discreto nonostante il suo impegno nel mondo dello spettacolo ma oltre ad essere nota la sua relazione con la conduttrice siamo anche in grado di segnalare alcune delle sue tappe fondamentali dal punto di vista artistico. Il produttore vanta collaborazioni con nomi altisonanti della musica italiana: da Marco Mengoni a Sangiovanni, passando per Elettra Lamborghini e tanti altri.

Lucio Presta, chi è il marito di Paola Perego/ Lei: "Sempre al mio fianco e quando ho scoperto il cancro..."

Carolina Benvenga e il compagno Riccardo Scirè: il sogno di diventare genitori

Il talento di Riccardo Scirè – compagno di Carolina Benvenga – non è ascrivibile unicamente alla parte produttiva ma anche a quella autoriale; non a caso, la sua firma è presente su numerose hit che nel tempo hanno dominato classifiche di vendita e gradimento. Ma cosa sappiamo nel merito della storia d’amore con la conduttrice? Del primo incontro non si hanno informazioni ma sappiamo che la genesi del rapporto è nata alcuni anni dopo la separazione di Carolina Benvenga dall’ex marito Valerio Aniballi.

Giulia e Riccardo Carnevale, chi sono i figli di Paola Perego/ La primogenita l'ha resa due volte nonna

Carolina Benvenga e Riccardo Scirè hanno coronato il sogno di diventare genitori nel 2023 con la nascita della prima figlia Angelina. Un lieto evento che ha decisamente cambiato le reciproche vite oltre ad aver amplificato la bellezza del loro amore. Ciò è testimoniato anche dalle dolci parole della conduttrice affidate ai social proprio dopo la nascita della sua primogenita: “… Tu sei il nostro futuro, grazie per avermi fatto scoprire l’amore più grande che esista, grazie per averci scelti come tuoi genitori… Benvenuta al mondo Angelina, io e il tuo papà siamo già follemente innamorati di te!”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA