Riccardo Sinigallia ospite a Sanremo 2025 nella serata duetti con gli artisti Brunori Sas e Dimartino, è un cantautore italiano che ha firmato come arrangiatore e produttore molti successi, anche presentati al Festival nelle precedenti edizioni e partecipando da solista nel 2000 ottenendo il secondo posto nella categoria giovani proposte. Nato a Roma nel 1970, il musicista inizia da giovanissimo a suonare in una band di cover con nomi che poi sono entrati nel panorama discografico italiano, come Niccolò Fabi e Francesco Zampaglione, fratello di Federico ex leader della band Tiromancino.

Hikikomori: cos’è, cosa vuol dire/ Cosa c'è dietro il cupo fenomeno che riguarda i più giovani (Sanremo 2025)

Ha prodotto singoli che sono poi diventati delle vere e proprie hit come “Favola di Adamo ed Eva” di Max Gazzè e “Quelli che benpensano” di Frankie Hi-nrg e ha poi debuttato come concorrente tra i big di Sanremo nel 2014 tentando di entrare in gara con il brano “Prima di andare via” che però fu escluso perchè era stato presentato in un altro evento e quindi non considerato inedito. Di quella esperienza Sinigallia aveva ricordato che nonostante la delusione per non essere stato ammesso, l’esperienza che da molti viene criticata, gli fu utile come vetrina per farsi conoscere dal pubblico, visto che il suo nome era spesso rimasto nell’ombra nonostante le collaborazioni.

Chi è Paolo Kessisoglu/ "Sanremo è un’esperienza folle": il comico ospite dopo 14 anni

Riccardo Sinigallia, vita privata: la compagna Laura Arzilli ex bassista dei Tiromancino e i due figli Manuel e Lori

Riccardo Sinigallia è un musicista noto per aver prodotto molti successi e per aver collaborato con alcuni grandi nomi della musica italiana. Dopo il debutto da solista, il suo nome è diventato famoso, soprattutto per le sue partecipazioni a Sanremo e per l’album pubblicato nel 2018 dal titolo “Ciao Cuore” al quale ha partecipato anche la compagna Laura Arzilli, ex bassista dei Tiromancino. Nato in una famiglia di artisti e dirigenti discografici, Sinigallia ha più volte dichiarato di vivere a pieno la musica anche in casa e con i suoi due figli che ha scelto di portare sul palco fin da quando erano ancora nella pancia della mamma.

Marco Masini portare sfortuna? L'ignobile accusa/ "L’unica persona a cui portai sfiga ero io"

Parlando della sua relazione e convivenza dalla quale sono nati Manuel e Lori ha infatti detto: “Volevo smettere con la musica dopo essere diventato padre ma poi sono tornato alla luce anche grazie a Laura e al suo contributo sia nella vita che professionale“. Aggiungendo: “Lei è straordinaria, dopo tanti anni siamo diventati una cosa unica e questo è il segreto del nostro rapporto duraturo“.