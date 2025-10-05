Riccardo Stimolo da Malnate al palco di Amici 25: tra cavi elettrici e canzoni, la doppia vita del nuovo allievo.

Lo show di Amici 25 è ricominciato, e in attesa della prossima puntata di domenica 5 settembre andiamo a conoscere una delle new entry, Riccardo Stimolo. Lui è tra gli allievi più cercati sui social del talent, e per questo motivo cercheremo di scoprire quanti anni ha, cosa fa nella via e il rapporto speciale che lo lega al padre. Riccardo ha solo 19 anni e vive in provincia di Varese, precisamente a Malnate.

Nonostante sia nato in provincia ha sempre fatto di tutto per farsi conoscere nel mondo della musica e condividere la sua passione più grande. Infatti, non a caso è al momento uno dei concorrenti che in assoluto desta più interesse anche per la sua particolare vita privata e per il lavoro che fa oltre al canto.

Riccardo Stimolo e l’indipendenza da giovanissimo: “Non mi abbatto mai davanti alle difficoltà“

Riccardo Stimolo si è reso subito indipendente. Il cantante di Amici 25, infatti, è stato in grado sin da subito di crearsi un suo spazio di autonomia lavorando con suo padre come elettricista per ottenere dipendenza economica: “Lavoro come elettricista con papà per mettere da parte un po’ di soldi e comprare una macchina tutta mia. Ho le mani in pasta sempre, non mi abbatto dinnanzi alle difficoltà!“, aveva spiegato. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, sappiamo che è stato lasciato dalla sua ex ragazza, ma anche lì tutto è stato gestito al meglio: “Non piango mai davanti le persone, ho pianto solo davanti alla mia ex ragazza ed è stata la cosa più difficile della mia vita. Mi ha lasciato. Ci siamo lasciati un mese fa, ma per fortuna ci siamo lasciati bene!“

