Ricky Tognazzi, chi è il figlio di Ugo Tognazzi: i primi passi nel cinema, la straordinaria carriera da regista e il rapporto con la madre Pat O'Hara

Il ricordo di Ugo Tognazzi viene omaggiato questa sera, giovedì 19 giugno 2025, con il documentario Tognazzi. La voglia matta di vivere in onda in prima serata su Rai 3. La vita ha regalato all’indimenticato attore e regista anche la paternità, con la nascita del primo figlio Ricky Tognazzi avvenuta nel 1955 dalla storia d’amore con la ballerina di origini irlandesi Pat O’Hara. Ricky Tognazzi ha sin da giovanissimo seguito le orme artistiche del padre, seguendolo sul set e appassionandosi di cinema e recitazione.

Dopo le sue prime esperienze come aiuto-regista per Luigi Comencini, Pupi Avati e non solo, ha costruito una carriera brillante come attore ma soprattutto come regista, seguendo le orme paterne. Dopo il debutto in regia nel 1987 con Fernanda, episodio della serie TV Piazza Navona, ha diretto al cinema film come Ultrà, Vite strozzate, Il padre e lo straniero e Tutta colpa della musica. In tv, invece, ha diretto fiction di grande successo come Il papa buono, Il caso Enzo Tortora – Dove eravamo rimasti?, sino alle più recenti Svegliati amore mio e Se potessi dirti addio.

Pat O’Hara, chi era la madre di Ricky Tognazzi: “Le sono infinitamente grato“

Ricky Tognazzi era legatissimo ai suoi genitori, non solo al padre Ugo Tognazzi dal quale ha ereditato la passione per il cinema, ma anche alla madre Pat O’Hara. Di lei non si conoscono moltissime informazioni: è stata una apprezzata ballerina di teatro di origini irlandesi, nata nel 1933 e venuta a mancare nel 2018. Nei primi anni ’50 ha intrecciato una storia d’amore con Ugo Tognazzi: la coppia non convolò mai a nozze e dalla loro relazione, nel 1955, nacque il figlio Ricky.

“Mia madre è stata la mia luce, mi ha guidato sempre“, il ricordo di Ricky Tognazzi in un’intervista a Storie Italiane rilasciata nel 2019. “È la persona che mi ha curato, educato, c’è tanto di mia madre dentro di me. Mi ha sostenuto e ha sostenuto tanto mia figlia Sarah, che è cresciuta tantissimo da lei. Le sono infinitamente grato“.

