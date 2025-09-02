Chi è Riki, il cantante che ha vinto Amici 16? Il grande successo dopo il talent show, dopo la depressione e l'addio alla musica

Dopo diversi anni di assenza dal mondo della musica, Riki è tornato a cantare. Il cantante ha scelto, per due anni e più, di pensare solamente alla sua salute mentale, cercando di ristabilire un equilibrio nella sua vita. Il ritorno dell’artista è stato graduale e solamente dopo essere tornato a suonare con alcuni amici ha trovato la spinta giusta per tornare anche in sala di registrazione e far sentire nuovamente la sua voce, avendo finalmente qualcosa da dire dopo anni di vuoto. Per due anni, infatti, Riki è stato fermo: sentendosi svuotato, senza più niente da dire, ha preferito fermarsi e prendersi cura di se stesso. “In questo disco io mi ritrovo completamente, mi sento a casa” ha raccontato il cantante a Cosmopolitan parlando del suo nuovo lavoro, “Casabase”, nato appunto dopo la decisione di tornare alla musica.

Parlando di quanto vissuto al Corriere della Sera, prima di “Casabase”, Riki ha rivelato: “Stavo male, faticavo a dormire, non avevo voglia di fare niente, ero svogliato e apatico”. Dunque un periodo particolarmente negativo per il cantante, che ha poi lentamente ritrovato la passione per la musica, tornando a cantare, fino a far uscire il suo nuovo disco. Riki, dopo aver vinto Amici nel 2016, ha ottenuto un successo straordinario, fino ad arrivare appunto al 2020, quando ha ritenuto necessario fermarsi per prendersi cura della propria salute mentale.

Chi è Riki: ha una storia con Alice Marconcini?

Da tempo ormai Riki vive la sua vita privata in maniera intima e riservata. Dopo quanto vissuto con la depressione, l’artista ha deciso di far rimanere tale la sua vita privata, ma non mancano, ovviamente, i rumors su possibili relazioni. A quanto pare il cantante avrebbe una storia d’amore con Alice Marconcini: i due starebbero insieme da due anni ma non lo avrebbero mai rivelato. A far sospettare una relazione tra loro è il fatto che entrambi visitino gli stessi posti contemporaneamente: non si tratterebbe solamente di una casualità.