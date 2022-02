Chi è Rina Milano, stilista Drusilla Foer/ Gli abiti realizzati per Sanremo

Rina Milano, chi è la stilista di Drusilla Foer

Se siete amanti della moda italiana e vi trovate a Firenze andate a farvi un giro sul Lungarno Amerigo Vespucci, al numero 24, dove ha sede il laboratorio di Rina Milano. La stilista e sarta è balzata agli onori di cronaca, nonostante abbia alle spalle una carriera pluridecennale con numerosi successi professionali, per la scelta di Amadeus di portare sul palco di Sanremo Drusilla Foer come co-conduttrice. L’elegate signora fiorentina ha rifiutato i nomi più importanti dell’alta moda italiana per Rina Milano. La sarta da circa due anni realizza gli abiti che Drusilla Foer indossa e tra le due si è creato un vero e proprio legame. Drusilla Foer ha alimentato un certo interesse nel mese di gennaio dichiarando che indosserà tre abiti già messi in precedenti occasioni e due realizzati dalla sua sarta di fiducia, Rina Milano.

Drusilla Foer, significato e origine nome/ "Amore sfrenato sul battello..."

Rina Milano, le dichiarazioni rilasciata a Today.it “Per Drusilla eleganza è…”

All’interno del sito di Rina Milano campeggia la scritta “Wearing the right dress for you… it gives you a certain freedom” che in italiano è “Indossare l’abito giusto per te… ti dà una certa libertà”. In una recente intervista al sito Today.it la stilista ha raccontato il suo sodalizio con la Foer: “Per Drusilla eleganza è ripetere forme che le piacciono. Non è la ricerca del nuovo a tutti i costi. Ama gli abiti di tradizione. Lei sa bene quello che vuole, la sua è un’eleganza innata. Sa come vestirsi e per una sarta è facile seguirla. Ha buon gusto“. Riguardo al loro primo incontro ha poi rivelato: “Ci siamo conosciute circa un anno e mezzo fa. È passata una volta in atelier con due clienti. Le sono piaciuti i miei abiti perché hanno una memoria, una storia”. Infine, Rina Milano ha rivelato alcuni dettagli sugli abiti preparati per Sanremo: “Sono due abiti di linea classica ma con tessuti eccezionali, di grande pregio. Siamo state molto attente ai volumi adattati su di lei… Ma non posso svelare nulla di più”.

LEGGI ANCHE:

DRUSILLA FOER "NON DISDEGNO IL RUOLO DI VALLETTA"/ "Scalinata? Farò del mio meglio"Chi sono le conduttrici Sanremo 2022/ Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Giannetta e Ferilli

© RIPRODUZIONE RISERVATA