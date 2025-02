Rita Bonaccorso, chi è la mamma di Jessica Schillaci: l’amore con Totò Schillaci

Jessica Schillaci è una delle ospiti della nuova puntata de La volta buona, in programma oggi pomeriggio su Rai 1 con la conduzione di Caterina Balivo. Sarà l’occasione per ricordare papà Totò Schillaci, morto lo scorso settembre e che ha lasciato un grande vuoto nel mondo del calcio e non solo, ma anche per raccontare qualcosa di sé e della sua famiglia. La ragazza, infermiera di professione e appassionatissima di scrittura (ha infatti un suo blog personale) è nata dall’amore tra l’ex attaccante e la sua prima moglie, Rita Bonaccorso.

Soffermandoci proprio su Rita Bonaccorso, cosa sappiamo della mamma di Jessica Schillaci? Siciliana d’origine, è la prima moglie di Totò Schillaci e la coppia si è conosciuta quando erano entrambi giovanissimi, poco più che maggiorenni. Come da lei raccontato in una recente intervista rilasciata al Corriere del Veneto, “io avevo 18 anni e lui 19. Ci ha presentati suo fratello Giuseppe, che era fidanzato con una mia amica. Siamo usciti tutti insieme e il giorno dopo mi ha invitata al mare a Mondello“.

Rita Bonaccorso, il matrimonio e il divorzio da Totò Schillaci

Rita Bonaccorso e Totò Schillaci si sono così fidanzati e hanno vissuto un’importante storia d’amore, impreziosita nel 1987 dal matrimonio e dalla nascita di due figli, Mattia e Jessica Schillaci. La coppia si è poi separata nel 1995 ed entrambi hanno preso strade separate: l’ex calciatore, in particolare, ha poi avuto una terza figlia di nome Nicole nata da una successiva relazione. “Salvo e io siamo cresciuti insieme – ha ricordato la Bonaccorso in quell’intervista – l’amore è finito da tempo, ma l’affetto è rimasto. L’ultima volta che ho sentito la sua voce è stato due giorni prima che morisse“.

La mamma di Jessica Schillaci da qualche anno si è trasferita a Verona, dove attualmente vive anche sua figlia, ed è sempre stata piuttosto lontana dai riflettori. Dopo un percorso di studi, ha fatto un corso da operatore sociosanitario e ha sviluppato la sua professione proprio in questa direzione. Il primogenito Mattia ha invece vissuto a lungo in Portogallo, dove si è laureato in Odontoiatria, ma “dovrebbe trasferirsi in Romagna per lavoro. Potrei andarci anch’io… a Verona sono di nuovo felice, ma mi manca il mare“, come confidato al Corriere del Veneto.