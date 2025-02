CHI È RITA BONACCORSO? L’EX MARITO, “PER COLPA SUA MI DAVANO DEL CORNUTO E…”

Chi è Rita Bonaccorso, prima moglie di Totò Schillaci, e cosa sappiamo della loro storia d’amore e dei motivi che li avevano portati a separarsi? Nell’odierna puntata di “Verissimo” ci sarà Barbara Lombardo, seconda consorte del compianto ex calciatore a ricordarne la figura e a svelare alcuni dettagli della loro vita privata e con l’occasione possiamo anche fare luce sul precedente matrimoni dell’eroe di Italia ’90, una storia molto importante per il diretto interessato (nonostante la fine burrascosa) e da cui erano nati i primi due figli di Salvatore, vale a dire Mattia e Jessica. Scopriamo dunque Chi è Rita Bonaccorso, prima moglie di Totò Schillaci, e cos’è successo tra di loro molti anni fa quando l’attaccante era ancora sulla cresta dell’onda.

Chi è Totò Schillaci e com’è morto marito Barbara Lombardo/ La gavetta, le 'notti magiche', il tumore e...

Per raccontare chi è Rita Bonaccorso, prima moglie di Totò Schillaci, dobbiamo partire dalla seconda metà degli Anni Ottanta, quando quel guizzante e ancora poco conosciuto attaccante che militava nel Messina era convolato a giuste nozze con la donna, una ex parrucchiera: era il 1987, ovvero due anni prima del passaggio di Totò alla Juventus e delle ‘notti magiche’ dell’estate 1990, quindi non abbiamo molte informazioni se non rifacendosi a quello che hanno raccontato i diretti interessati, all’epoca delle nozze ancora molto giovani. Com’è noto, la coppia poi si separerà definitivamente nel 1995 e nel corso degli anni i due hanno fatto notizia per alcune polemiche e screzi anche attraverso la stampa e il mezzo televisivo: tuttavia, con la malattia di Schillaci e il tumore al colon che l’ha stroncato lo scorso settembre, pare che i due si fossero chiariti e, ai funerali, davanti alla bara del calciatore, c’erano entrambe le mogli.

DIRETTA/ Venezia Napoli (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due al Taliercio! (9 febbraio 2025)

SECONDA MOGLIE DI TOTÒ SCHILLACI: QUELLA POLEMICA DA BARBARA D’URSO E…

“Lei è qui con me, condividiamo un dolore grande ma nel rispetto reciproco”: così Barbara Lombardo a proposito della presenza della ex moglie del suo compagno nella camera ardente allestita all’indomani della sua scomparsa: ma per sapere meglio chi è Rita Bonaccorso, prima moglie di Totò Schillaci, dobbiamo menzionare l’ospitata della donna nel salotto di Barbara D’Urso quando aveva parlato della sua lotta per riavere l’abitazione pignorata (la donna anni fa era stata coinvolta in una truffa legata al fallimento di una gioielleria e in seguito aveva pure tentato il suicidio), una vicenda giudiziaria molto complicata che aveva tirato in ballo l’eroe azzurro. “Con la mia ex moglie una telenovela sfruttando il mio nome” aveva attaccato Schillaci, prendendosela con la conduttrice. Non solo: tra di loro anche reciproche accuse di tradimenti dato che, secondo Rita, “lui mi tradiva e mi dava per scontata: pensava che io non lo avrei mai tradito…”. A cosa si riferiva?

Diretta Varese Trento/ Streaming video tv: la capolista va sotto le Prealpi (basket A1, 9 febbraio 2025)

Nel raccontare chi è Rita Bonaccorso, prima moglie di Totò Schillaci, dobbiamo necessariamente citare un episodio che aveva infiammato il gossip dell’epoca, ovvero l’amore della donna per Gianluigi Lentini, star del Torino prima di passare al Milan, una liaison che a suo dire era nata come reazione ai tradimenti di Salvatore. “Totò da mesi frequentava un’altra donna, anzi ci viveva proprio insieme. Lui non ci credeva che gliel’avrei fatta pagare… Con Lentini è durata un anno, poi dopo il suo incidente d’auto ci siamo lasciati”. Poi c’era stato il fallimento della gioielleria di cui sopra e la condanna a dover risarcire 390 milioni di lire, sentenza confermata fino in Cassazione e che aveva portato allo sfratto della Bonaccorso, costretta a vivere in una tenda. Come detto, prima del loro riavvicinamento, Schillaci non le aveva mai perdonato quel tradimento: “Per colpa sua negli stadi mi chiamavano cornuto, non bastava terrone e mafioso (…) La Juve non voleva che ci separassimo e così dovetti andare via…”