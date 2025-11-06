Rob ha cominciato col piede giusto la sua avventura a X Factor 2025: dal 'remake' di Ti Sento alla nuova assegnazione di Paola Iezzi

Rob, la sua voglia di sperimentare contagia tutti gli appassionati di X Factor: che talento!

Rob, vale a dire Roberta Scandurra, sta ritagliandosi il suo spazio a X Factor 2025. La settimana scorsa ha letteralmente stregato pubblico e giudici, con un coraggioso remake di Ti sento dei Matia Bazar. Performance graffiante e ritmata, Rob ha dimostrato di possedere grandi qualità musicali, un talento che Paola Iezzi proverà a plasmare. Quel che è piaciuto di più, almeno fino a questo momento, della classe 2005 catanese è la sua voglia di sperimentare e rompere gli schemi. Settimana scorsa anche i fan e gli attenti osservatori del web si sono inchinati a Rob, riconoscendo la sua grande prova.

“E’ stata la migliore e ha davvero spaccato”, scrive un utente sotto la clip della sua esibizione pubblicata su YouTube. “Questa ragazza può spettinare tutta Italia”, il commento di un altro telespettatore di X Factor. “Fa sempre venire i brividi, è la mia preferita”, l’incoronazione da parte di un utente.

Rob pronta per un’altra grande sfida a X Factor 2025: ecco cosa aspettarci dal terzo live

Insomma la cantautrice catanese Rob arriva alla puntata di stasera con grande entusiasmo e consapevolezza. Complimenti anche da parte di Gabbani, che ha sottolineato candidamente la sua potenza e la capacità travolgere tutti con la sua energia. Questa sera, giovedì 6 novembre, Rob cercherà di replicare il successo della seconda puntata, con un’altra performance audace.

La giovane concorrente di X Factor 2025 si esibirà sulle note di What’s Up dei 4 Non Blondes. Un’assegnazione in cui la sua coach Paola Iezzi crede molto e che, spera, possa esaltare le caratteristiche della sua allieva. Grande attesa per l’esibizione di stasera, mancano pochissimo per il ritorno in scena di Rob.

