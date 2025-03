Si parla di papà nel corso della puntata de La Volta Buona del 19 marzo, e non solo di quelli della vita reale. In studio arriva Robert Dancs, giovane attore che ha avuto un celeberrimo papà artistico: Checco Zalone. Oggi 22enne, circa dieci anni fa è stato il piccolo protagonista del film Sole a catinelle, interpretando un bambino che intraprende una vacanza col papà, da lui promessagli in cambio di una pagelle dai voti ottimi.

Allora di anni ne aveva 10 e ben poco comprendeva dove l’avrebbe portato partecipare a quel film, che ebbe poi un grandissimo successo. “Cecco Zalone? Per me è un papà artistico. – ha dichiarato Robert Dancs in diretta su Rai 1, raccontando che – La prima volta che ci siamo incontrati è l’ultimo provino del film, è stata una grande emozioni. A scuola è stato un attimo confusionario, io avevo 10 anni e non capivo bene cosa avessi fatto, è stata un’esperienza fantastica.”

Robert Dancs, da figlio di Checco Zalone a toyboy della ‘moglie’ Vanessa Scalera

Sole a catinelle sarebbe stata solo la prima esperienza di Robert al cinema e con Checco Zalone. “Poi, dopo alcuni anni, mi richiama e da suo figlio mi fa diventare il toyboy, per giunta di sua moglie, interpretata da Vanessa Scalera!” ha ricordato l’attore insieme a Caterina Balivo, dicendosi emozionatissimo per quella nuova esperienza: “Quando mi ha richiamato è stata un’emozione assurda! Noi ci siamo sempre sentiti a livello telefonico, però tornare a lavorare con lui è stata una bellissima emozione”.