Chi è Robert Wolders, ultimo compagno di Audrey Hepburn/ “Eravamo pronti l’uno per l’altra…”

Chi è Robert Wolders, ultimo compagno di Audrey Hepburn

Poche carriere sono state forse ricche, dense e meritevoli di essere idolatrate al pari di quella di Audrey Hepburn. L’icona del grande schermo è ancora oggi seguita come esempio, scuola di pensiero per giovani artisti e manifesto del cinema di un tempo che ha ancora un’influenza proficua nel cinema di oggi. Al pari della carriera professionale, anche la vita privata di Audrey Hepburn è stata particolarmente ricca e densa.

Audrey Hepburn nel corso della sua vita ha compiuto per ben due volte il grande passo del matrimonio. Prima con Mel Ferrer e poi con l’italiano Andrea Dotti; entrambe le relazioni non sono culminate con il lieto fine ma non molti conoscono l’ultima fiamma della compianta e iconica attrice. Scopriamo dunque chi è Robert Wolders, ultimo compagno di Audrey Hepburn prima della sua morte.

Robert Wolders, dalla carriera sul piccolo schermo all’amore per Audrey Hepburn

Robert Wolders, l’ultimo compagno di Audrey Hepburn con il quale ha condiviso gli ultimi anni di vita, impreziositi da un amore reciproco viscerale seppur con suggellato dal grande passo del matrimonio. L’attore è scomparso il 12 luglio del 2018 all’età di 82 con una carriera di spicco come attore tra piccolo e grande schermo. Il punto più alto della sua carriera è riferibile al ventennio tra gli anni sessanta e ottanta con pellicole ancora oggi iconiche come “Attacco a Rommel” e “Beau Geste”.

La storia d’amore tra Robert Wolders e Audrey Hepburn risale al 1980; l’attore è stato al fianco della compagna e collega fino agli ultimi attimi della sua vita, supportandola nel calvario della malattia che la strappò alla vita nel 1993. “Eravamo pronti l’uno per l’altra, nel momento in cui ci siamo incontrati, entrambi avevamo commesso i nostri errori”, queste le dolci parole dell’attore, risalenti ad un’intervista per People un anno prima della sua morte, riportata dal Corriere della Sera.











