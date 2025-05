Andrà in onda stasera su Rai Uno l’ultima puntata della fiction ‘Gerri’, una delle protagoniste sarà ospite oggi di Caterina Balivo a La Volta Buona, si tratta di Roberta Caronia. Nata a Palermo il 9 luglio 1979 sin da giovanissima ha manifestato la sua grande passione per la recitazione e grazie al suo talento è riuscita a conquistare non poco successo.

In una recente intervista ha fatto sapere che cinema e teatro sono i suoi grandi amori, non sempre è stato semplice affrontare le difficoltà legate al suo lavoro di attrice però col tempo è riuscita anche ad accettare i tanti ‘no’ e ad avere una consapevolezza maggiore. Ad oggi, però, si sente molto soddisfatta perché è riuscita nel corso della sua carriera a vivere sempre di questo lavoro e di aver avuto anche la possibilità di costruire una famiglia. Proprio per via del suo ruolo di mamma in questi anni non ha potuto mettersi in gioco con lunghe tournée ma potrà affrontare sfide più grandi e importanti quando il figlio sarà più grand. Roberta Caronia ha anche rivelato che già nella prossima stagione tornerà in scena con grandi ruoli.

I progetti futuri di Roberta Caronia: cosa farà l’attrice dopo la fiction Gerri

Nonostante siano passati molti anni da quando ha iniziato a farsi spazio nel mondo della recitazione l’attrice non ha mai perso il grande entusiasmo che ha per il suo lavoro ed è sempre pronta a mettersi in gioco e ad affrontare sempre nuove sfide. Nelle ultime settimane l’abbiamo vista in televisione su Rai Uno nella fiction ‘Gerri’ nei panni della moglie del capo, Claudia, una serie tv che lei ha definito una fotografia perfetta del nostro paese.

Roberta Caronia si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni in merito ai suoi progetti futuri dicendo che approderà al cinema dove ricoprirà un ruolo molto particolare e bello. L’attrice si dedicherà anche ad una nuova tournée teatrale. Oggi a La Volta Buona svelerà altri dettagli sulla sua sfera professionale e privata? Non ci resta che attendere la messa in onda per scoprirlo.

