Chi è Roberta, ex moglie Enzo Iacchetti/ La carriera artistica del figlio Martino

Enzo Iacchetti e il primo matrimonio con Roberta: “Mi disse di andare a Milano e…”

La figura di Enzo Iacchetti è probabilmente tra le più iconiche del piccolo schermo; attore e conduttore di grande successo, è da anni accostato al noto TG satirico Striscia la Notizia. La sua carriera va però ben oltre la storica trasmissione Mediaset; colma di successi e collaborazioni rese possibile dal suo talento ma anche dal supporto che da sempre riceve dai suoi affetti più cari. Prima del più chiacchierato rapporto sentimentale con Maddalena Corvaglia, Enzo Iacchetti è stato infatti sposato per diversi anni con una donna di nome Roberta, ignota al pubblico televisivo.

Nonostante il rapporto tra Roberta ed Enzo Iacchetti sia sempre stato lontano dalle ingerenze mediatiche, lo stesso conduttore ha spesso sottolineato quanto l’amore tra i due sia stato importante, impreziosito dalla nascita di suo figlio Martino nel 1986. Nonostante la separazione, il rapporto tra i due è ancora oggi solido e basato su una stima reciproca. Enzo Iacchetti in passato ha raccontato di come la sua prima moglie, Roberta, sia stata fondamentale proprio per l’avvio della sua carriera: “Mia moglie mi disse di andare a Milano: ha avuto ragione“.

Martino, primo figlio di Enzo Iacchetti: artista poliedrico tra musica e teatro

Dal matrimonio ben lontano dalla luce dei riflettori tra Enzo Iacchetti e Roberta è nato Martino, nel 1986, che con umiltà e dedizione pare stia seguendo con successo la carriera paterna. Il 36enne è oggi un artista poliedrico; spazia abilmente tra il mondo del teatro e quello della musica dove si distingue per le sue ottime doti come cantautore. Nella sua ancora breve carriera spicca come frontman de Il Moro, una band nata nel 2014 e che cerca di farsi largo nel panorama musicale italiano.

Martino Iacchetti è anche attivo nel mondo della recitazione, con un’intensa esperienza vissuta proprio al fianco del padre, Enzo Iacchetti. I due hanno infatti lavorato fianco a fianco per la rappresentazione de Il Vizietto – La Cage aux Folles. Prima di tale opportunità, padre e figlio si erano già mostrati al pubblico nel 2015; in quell’occasione aveva partecipato al noto programma di Rai 2 Stasera tutto è possibile. Martino Iacchetti non ha però avuto un’adolescenza facile; come raccontato a Verissimo da suo padre, Enzo Iacchetti, tra i 16 e 22 anni una brutta malattia ha condizionato la vita di entrambi: “Ha passato una bruttissima infanzia, ha girato tutti i medici del mondo: poi abbiamo trovato un grande professionista che ha risolto tutto. Sono stati anni difficilissimi ed è stato bravo perchè rideva, aveva fiducia: non ha mai pensato di essere in grave pericolo”.

