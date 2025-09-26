Chi è Tony Maiello? E chi è sua moglie Roberta? Dal loro grande amore sono nate due figlie di nome Ludovica e Giorgia

Tutto è pronto per Tale e Quale Show 2025 con la conduzione di Carlo Conti e la presenza della giura composta da Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Tra i concorrenti anche il cantante campano Tony Maiello, che potrebbe essere leggermente avvantaggiato appunto perché non è a digiuno di musica e di esibizioni dal vivo.

Cosa si sa della moglie Roberta che ha deciso di sposare nel 2019? Poco e nulla, dato che hanno una vita molto riservata. Si sa solo che hanno allargato la famiglia con la prima figlia di nome Ludovica. La seconda figlia Giorgia è nata nel 2021. Il suo profilo Instagram conta meno di trentamila follower che potrebbe aumentare una volta che avrà partecipato al varietà del venerdì sera di Rai1.

Tony Maiello concorrente di Tale e Quale Show 2025: la sua carriera

Tony Maiello è uno dei concorrenti di Tale e Quale Show 2025 e di professione è un cantante che nel 2008 ha partecipato a X Factor dove viene notato dalla giudice Mara Maionchi. Si piazza soltanto al quarto posto, ma poi firma il suo primo contratto con l’etichetta discografica della giudice. Due anni dopo approva al Festival di Sanremo dove ogni cantante sogna di esibirsi almeno una volta nella vita e arriva al primo posto tra le Nuove Proposte.

Nel 2013 veste i panni di giurato dello Zecchino d’Oro e poi inizia a collaborare con i big della musica italiana come Giorgia, Laura Pausini e Marco Mengoni. Ora nella trasmissione di Carlo Conti è pronto a rimettersi in gioco con la speranza di poter tornare di nuovo a cavalcare la cresta dell’onda.

