Chi è Roberta Rei, la giornalista de Le Iene con un passato da interprete linguistica: per diversi anni ha vissuto in Cina

Originaria di Napoli, dove è nata nel 1985, Roberta Rei è uno dei volti più amati de Le Iene, dove lavora ormai da anni occupandosi di temi sociali come la violenza, la disabilità, le migrazioni e tanto altro ancora. Sempre in prima linea con professionalità e competenza, senza mai risultare eccessiva, Roberta è uno dei volti di spicco de Le Iene. Cresciuta in una famiglia appassionata di musica, lei fin da bambina ha praticato sport, e più precisamente l’atletica leggera, per poi studiare lingue orientali e andare a lavorare in Cina, dove ha vissuto per diversi anni, lavorando come interprete. Proprio in Cina Roberta ha scoperto il mondo del giornalismo, che l’ha fatta innamorare e decidere di sconvolgere la sua vita.

Roberta Rei ha cominciato così a girare il mondo, vivendo prima in America e dopo tornando in Italia, dove si è specializzata appunto in giornalismo, cominciando a collaborare con testate di rilievo come Il Fatto Quotidiano ma anche Rai News. Dopo aver lavorato nel gruppo L’Espresso per due anni, ha cominciato la sua avventura in televisione nel programma Agorà e dopo ancora ha iniziato a collaborare con Le Iene, dove si occupa di ambiente, migranti, criminalità e molto altro.

Roberta Rei: “Successo raggiunto perché sono napoletana”

Originaria di Napoli, Roberta Rei ha un rapporto splendido con la città che l’ha vista nascere. Nonostante abbia poi girato il mondo tra Asia e in particolare Cina, America e ancora Europa, Roberta è rimasta sempre profondamente legata alle sue origini, alla città dove ha respirato per la prima volta. “Napoli è tutto quello che sono – ha raccontato in una vecchia intervista a DailyNews24 – Se sono arrivata dove sono oggi, è proprio perché sono napoletana. Questa città mi ha formata”. Ed è innegabile, infatti, che nel suo coraggio e nella sua energia c’è tanto anche di Napoli.