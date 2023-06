Chi è Roberta, tentatrice di Giuseppe a Temptation Island 2023/ Le avances al fidanzato di Gabriela e…

Temptation Island 2023, la single Roberta flirta con Giuseppe, il fidanzato di Gabriela

La nuova edizione del docu reality sui tradimenti, Temptation Island 2023, ha il via con un preannunciato “triangolo” nel viaggio dei sentimenti. Nel mezzo dell’esperienza TV in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, Gabriela e Giuseppe si presentano come una delle coppie in gioco, con l’intenzione di capire se proseguire la vita insieme o chiudere la lovestory e dividere le strade.

Questo, dopo la scoperta di quello che la fidanzata considera un tradimento del fidanzato. Ossia quella che a sua insaputa lui si sia iscritto ad un sito per incontri con donne, per poi imbattersi in diversi interscambi via chat bollenti,con tanto di foto spinte.

Dal suo canto, invece, incalzato dalle domande del conduttore tv di Temptation Island, Filippo Bisciglia, Giuseppe rispedisce l’accusa di alto tradimento ammettendo la crisi d’amore della coppia, di sentirsi limitato in una gabbia d’oro da parte della fidanzata, che lo renderebbe prigioniero per effetto della gelosia.

E una volta divisi a Temptation Island, lui convivente tra i fidanzati nel villaggio con le tentatrici e lei convivente tra le fidanzate nel villaggio con i tentatori, Gabriela e Giuseppe sembrano prossimi alla rottura certa per via della aingo Roberta. Quest’ultima, nel villaggio dei fidanzati e le tentatrici, si palesa particolarmente vicino alla single Roberta.

Ma chi é la single Roberta, nel cast di Temptation island?

Tra le 14 tentatrici all’attivo nel cast di Temptation Island 2023, Roberta é una giovane e seducente ragazza di 24 anni, originaria di Torre del Greco, che può dirsi un pittoresco paese nella provincia di Napoli. La tentatrice sembra essere intenzionata a sedurre Giuseppe, tanto che non si escluderebbe la rottura della coppia dei due fidanzati entro la fine del docu reality sui tradimenti, per effetto della preannunciata “terza incomoda”.

La giovane Roberta, che appare particolarmente complice nel rapporto instaurato con Giuseppe alle prime ore vissute a Temptation Island 2023 -come si direbbe alla visione di un post condiviso nel web dalla pagina Instagram del reality- trascorre le sue giornate come danzatrice professionista. Al contempo, nei momenti di quiete, coltiva la sua passione per la creazione di prelibatezze dolciarie.

Nella puntata opening act di Temptation Island 2023, la tentatrice si avvicina con disinvoltura a Giuseppe, il fidanzato di Gabriela. Il rapporto improntato da subito sulla complicità fa saltare i nervi alla fidanzata, che non lesina parole anche colorite sul compagno, a suon di “bastardo!”.

