Chi è Roberto Anselmi Fiacchini, il figlio adottivo di Renato Zero? Rimasto orfano da bambino, il cantante lo ha preso sotto la sua ala protettiva

Artista impegnato, mai banale e dal cuore grande nonostante dall’apparenza forse non si direbbe, Renato Zero non ha avuto figli ma nel corso della sua vita ha adottato un ragazzo, che ritiene a tutti gli effetti suo figlio. Lui si chiama Roberto Anselmi Fiacchini ed è nato nel 1973. Roberto ha avuto la sfortuna di diventare orfano molto presto, perdendo i suoi genitori quando era appena un bambino. Condizione che lo ha portato a crescere in orfanotrofio. Nonostante la grande sofferenza provata da bambino, il figlio adottivo di Renato Zero ha trovato il suo riscatto proprio quando ha conosciuto l’artista.

I due si sono incontrati durante una proiezione al cinema e da è nato un rapporto inizialmente professionale e poi personale, che ha portato Renato Zero ad adottarlo. Inizialmente, infatti, Roberto è diventato la guardia del corpo dell’artista: era il 1993 e i due si sono trovati a passare insieme molto tempo, tanto da far nascere un affetto puro e sincero. Non avendo figli naturali, il cantante ha deciso di adottare quel ragazzo che dalla vita aveva ricevuto, fino a quel momento, meno di quanto meritasse.

Chi è Roberto Anselmi Fiacchini, il figlio adottivo di Renato Zero: gli ha donato due nipotine

L’adozione di Roberto Anselmi Fiacchini da parte di Renato Zero è arrivata nel 2003. “Sono sempre stato portato a prediligere le persone sfortunate, ho sentito che era giusto potergli dare un supporto morale, poi diventato anche istituzionale” ha raccontato l’artista, che ha deciso di donare a Roberto un sostegno e un supporto morale ma anche economico, restituendogli un po’ di quello che la vita gli aveva tolto. Un gesto del quale Renato va molto orgoglioso. Proprio Roberto ha reso nonno l’artista: ha infatti avuto dalla sua ex moglie due bambine, Ada e Virginia, per le quali Renato Zero sarebbe un nonno molto presente, nonostante il legame non di sangue.