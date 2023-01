Chi è Roberto Benigni?/ L’Oscar e il Leone d’Oro, “Io provo amore e gratitudine…”

Il grande successo di Roberto Benigni e l’Oscar

Il 6 gennaio andrà in onda su Rai 2 il docu-film di Mario Canale “I magnifici 4 della risata”, che vede come protagonisti: Roberto Benigni, Francesco Nuti, Massimo Troisi e Carlo Verdone e ricostruisce attraverso apparizioni televisive, spettacoli di teatro e cabaret, backstage e interviste, l’ascesa e il successo dei quattro comici e al tempo stesso riflette sui meccanismi del loro diverso umorismo. Tra i 4 Roberto Benigni è rimasto impresso nel cuore del pubblico (italiano e non) oltre che per la sua comicità anche per le sue grandi doti da scrittore, per le sue parole e per il suo talento come attore.

Oltre a restare impresso nei nostri cuori per pellicole come: “La vita è bella” e in particolare per l’iconica frase “Buongiorno principessa”, Benigni (classe 1952) ha anche vinto un Oscar come miglior attore protagonista e la sua gioia ma soprattutto le sue parole durante il momento della premiazione sono diventate memorabili: “Voglio dedicare qualche momento del mio discorso alla mia attrice prediletta: Nicoletta Braschi (sua moglie). Abbiamo fatto tutto insieme per quarant’anni ininterrotti di lavoro. Io conosco una sola maniera di misurare il tempo: con te e senza te”.

Roberto Benigni, il Leone d’Oro e la moglie Nicoletta Braschi

I successi di Benigni sono troppi per essere menzionati tutti e così anche i suoi film tra cui: “Non ci resta che piangere”, “Il piccolo diavolo”, “Johnny Stecchino”, “Pinocchio” e molti altri. Dopo anni di lavoro, nel 2021 Benigni ha anche vinto il Leone d’Oro alla carriera della 78esima mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e per l’occasione ha dichiarato: “Si dice sempre l’emozione ma in vetta ci sono i sentimenti, e io provo amore e gratitudine che non so come replicare se non rimandare a voi. Io mi meritavo un gattino mentre un Leone d’oro qui a Venezia è il premio più luminoso che si possa immaginare in Italia e nel mondo. Quando mi hanno chiamato ho fatto salti e passi di danza, rumba, ero felice” e a seguire l’ennesima dedica all’amata Nicoletta Braschi.

Benigni e Nicoletta non hanno mai avuto figli ma sono sposati dal 1991 e da allora sono diventati inseparabili sia in amore che nel cinema (dato che Nicoletta ha preso parte a molti dei film del marito). Oltre al cinema e alla comicità Benigni è anche un appassionato di letteratura e in particolare di Dante, di cui ha spesso recitato i versi in Rai.











