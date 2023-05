Chi è Roberto Blasi, ex marito Giovanni Scialpi/ “Non lo conoscevo davvero…”

Giovanni Scialpi e Roberto Blasi, un grande amore nato tra casualità e social

Il mondo dello spettacolo è indubbiamente il baricentro di talenti molteplici e diversificati, così come spesso è condizionato da clamorose contraddizioni. Il talento non è sempre seguito dal successo; le ambizioni di giovani artisti e il clamore precoce possono spesso cozzare con circostanze che limitano la crescita a lungo termine. E’ forse questo il caso di Scialpi – all’anagrafe Giovanni Scialpi – che dopo aver dominato la scena musicale negli anni ’80 si è ritrovato a fare i conti con un sistema discografico “ostile”.

Chi è Scialpi, cantante e personaggio televisivo/ La "crisi" artistica degli anni '90

Di Scialpi – pseudonimo di Giovanni Scialpi – non sono arrivate al novero della cronaca solo aneddoti di carattere professionale. Negli anni anche la sua vita sentimentale ha incuriosito fan e contesto mediatico e lui stesso ha avuto modo di parlarne in alcune interviste tra passato remoto e recente. In particolare, ha tenuto banco per diverso tempo il suo matrimonio con Roberto Blasi. I due si sono conosciuti a Bologna a ridosso degli anni 2000 e insieme hanno dato vita ad un’intensa storia d’amore solo 10 anni più tardi, impreziosita dall’unione nuziale.

Roberto Blasi, ex marito Scialpi/ "Mai mi sarei aspettato la reazione violenta..."

Roberto Blasi, ex marito Giovanni Scialpi, la rottura: “Tutto è partito da una banale litigata, poi…”

“Io e Roberto ci siamo conosciuti tramite amici in comune negli anni 2000… Abbiamo passato in comitiva mezz’ora chiacchierando, poi è finita lì, ognuno per la sua strada“. Raccontava così Scialpi la genesi del suo incontro con Roberto Blasi in un’intervista del passato, arrivando poi a come sono giunti ad unirsi dal punto di vista sentimentale. “Gli ho chiesto l’amicizia su Facebook e gli ho mandato un messaggio in privato… Non ricordava niente. Poi l’incontro a Roma per un caffè, infiniti messaggi al giorno e il mio trasferimento a Roma“.

Scialpi: "Sono un artista e morirò tale"/ "Carrà? I suoi insegnamenti li uso ancora"

La grande storia d’amore tra Giovanni Scialpi e Roberto Blasi è però di recente giunta al capolinea. Lo scorso anno, con un’intervista per il settimanale Chi, il cantante rivelò di essersi separato dal marito, nonché manager. “Io e Roberto Blasi non siamo più marito e marito; sulla carta lo siamo ancora ma lui da quasi un mese è andato via di casa“. In quell’occasione, Scialpi decise di entrare anche nel merito delle ragioni che portarono alla triste decisione. “Tutto è partito da una litigata cominciata in modo banale e finita malissimo. Posso dire che ero innamorato e che non conoscevo davvero Roberto…”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA