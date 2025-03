Roberto Boribello, chi è il cantante: l’incontro con Paolo Franchetto

Negli anni ’90, in duo con Paolo Franchetto nei Los Locos, ha fatto ballare tutta Italia e non solo con le iconiche hit latino-dance, dalla Macarena a El Meneaito; oggi pomeriggio Roberto Boribello, storico membro della formazione, sarà ospite nel salotto di Caterina Balivo nella nuova puntata de La volta buona in onda su Rai 1. Nato a Vicenza nel 1961, vanta una carriera da cantautore e produttore cinematografico, con la prima significativa svolta che arriva attraverso l’incontro con il collega Paolo Franchetto.

Ciccio e Tore: novità da un testimone anonimo?/ "De Marino una sera disse che si sentiva in colpa per loro"

“Tutti e due si suonava nei classici gruppi da cantina – ha raccontato il cantante in un’intervista rilasciata a Recensiamo Musica del 2019, ricordando il loro primo incontro musicale – Poi tramite comuni amici musicisti siamo entrati in contatto ed è subito nato un feeling musicale che ci ha portato ad iniziare a lavorare insieme già da subito, inizialmente come produttori di molti altri progetti di svariati generi musicali fino ad approdare al progetto “Los Locos” che ci ha portato fino ai giorni nostri“.

Lory Del Santo e Marco Cucolo: "Andremo avanti finché saremo felici"/ "Le catene non ci sono ma..."

Roberto Boribello e il successo con i Los Locos negli anni ’90

Roberto Boribello e Paolo Franchetto hanno inizialmente collaborato sul finire degli anni ’80, pubblicando il loro primo singolo Say nel 1986. L’esperienza musicale dei Los Locos prende forma e si sviluppa a partire dal 1991, anno della loro fondazione nonché del loro primo importante singolo di successo Porompompero; fu l’inizio di un decennio trionfale per loro e per la musica latino-dance degli anni ’90.

Hanno fatto seguito, infatti, altri importanti successi come El Meneaito, Mueve la volita, La vuelta sino alla celebre re-interpretazione della storica Macarena de Los del Río, con cui raggiungono la finale del Festivalbar nel 1996. Fu la stagione dei cosiddetti balli di gruppo, una moda che divenne sempre più diffusa anche grazie al successo dei loro brani. Inoltre, il duo nel 1998 ha pubblicato il singolo Ai ai ai che è diventata la sigla della celebre serie televisiva Un medico in famiglia.

Malattia Sandro Giacobbe, tumore alla testa e parrucca: "Non cammino più"/ Cos'è meningioma, sintomi e cura