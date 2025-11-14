Tutto su Roberto, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne che accetta di ricominciare ad uscire con Agnese De Pasquale.

Tra i cavalieri più affascinanti che hanno scelto di partecipare al trono over di Uomini e Donne, per la prima volta, nella stagione in corso, c’è sicuramente Roberto che si è fatto notare per l’avvenenza fisica. Considerato sia dalle dame che dal pubblico uno dei cavalieri più belli, si è fatto notare prima di tutto uscendo con Agnese De Pasquale che, in lui, ha visto un uomo interessante per poi scegliere di dedicarsi a Federico Mastrostefano per il quale ha provato un maggiore interesse.

Roberto ha accettato la scelta di Agnese sfoggiando un atteggiamento educato ed elegante. Di lui, tuttavia, non ci sono molte informazioni. Non si conosce, infatti, la data di nascita così come il suo passato sentimentale e la sua professione.

Roberto e Agnese De Pasquale: un nuovo inizio a Uomini e Donne

Dopo la decisione di Agnese di chiudere la loro frequentazione, Roberto ha conosciuto altre dame come Rosanna Siino e Gloria Nicoletti scegliendo di continuare con quest’ultima. Tuttavia, nel corso della puntata di Uomini e Donne del 14 novembre 2025, arriva il colpo di scena. Al centro dello studio, Agnese ammette di aver capito che in Roberto c’è un uomo maturo, cosa che non ha visto in Federico Mastrostefano.

Una decisione, quella di Agnese, che spiazza prima di tutto Federico che non si aspettava tale decisione. Da parte sua, Roberto accetta di dare un’altra possibilità ad Agnese e di ricominciare ad uscire con lei al punto che, nelle prossime puntate del dating show di canale 5, si dichiarerà innamorato della dama.