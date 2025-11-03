Tutto su Roberto, cavaliere del trono over di Uomini e donne che sta uscendo con Rosanna Siino e Gloria Nicoletti.

Tra i nuovi cavalieri del trono over di Uomini e Donne, quello che ha subito conquistato le attenzioni delle dame e del pubblico è sicuramente Roberto, un signore che ha lasciato subito il segno per l’aspetto bello e affascinante. Capelli corti e brizzolati, look casual e sportivo e un atteggiamento educato ed elegante nel rapportarsi alle dame. Di Roberto, tuttavia, ad oggi, ci sono poche informazioni. Il cavaliere dovrebbe avere tra i 40 e i 50 anni ma non ci sono dettagli del suo passato sentimentale e della sua professione.

Maria De Filippi smaschera Guido Ricci a Uomini e Donne/ "Non prendere in giro Federica"

Roberto ha cominciato l’avventura nel parterre del trono over frequentando Agnese De Pasquale la quale, tuttavia, ha poi preferito uscire con Federico Mastrostefano con il quale la conoscenza sta andando avanti tra alti e bassi. Una scelta che Roberto ha accettato decidendo, poi, di conoscere altre dame.

Roberto, confronto con Gloria Nicoletti e Rosanna Siino a Uomini e donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 3 novembre 2025, Roberto torna al centro dello studio per confrontarsi con Gloria Nicoletti e Rosanna Siino. Il cavaliere, con quest’ultima, è uscito più volte e tra loro c’è stato anche un bacio ma la scintilla non è scattata. Nella puntata odierna, infatti, la frequentazione tra i due giunge ufficialmente al termine.

Claudia Lenti: "Gemma Galgani? Avrei voluto vederla accanto a papà Mario"/ Rivelazione dell'ex Uomini e donne

Diverso, invece, il discorso con Gloria Nicoletti con cui l’interesse sembra maggiore. Nessuno dei due parla di sentimenti ma la frequentazione tra Roberto e Gloria continua in attesa di capire se la frequentazione potrà trasformarsi in una relazione più stabile.