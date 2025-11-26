Tutto su Roberto, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne che sta uscendo con Gemma Galgani.

Roberto è uno dei nuovi cavalieri del trono over di Uomini e Donne che ha conquistato le attenzioni di Gemma Galgani che, dopo aver chiuso con Luigi, ha deciso di portare avanti la conoscenza con lui. Durante la prima esterna, Gemma si è trovata subito a proprio agio con Roberto che, in studio, ha confermato di aver lasciato il numero di telefono a Magda come ha raccontato quest’ultima. Nonostante tutto, però, Roberto ha scelto di frequentare nuovamente Gemma. Una decisione che sorprende Tina Cipollari e Gianni Sperti che esortano la dama a gioire per tale decisione.

Di Roberto, tuttavia, non si hanno ancora molte informazioni. Non si sa, infatti, che lavoro abbia svolto nel corso della sua vita e quale sia il suo passato sentimentale.

Roberto e i dubbi di Gemma Galgani a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 26 novembre 2025, dopo lo scherzo di Maria De Filippi con la complicità di Pio e Amedeo, va in onda l’esterna di Gemma Galgani con Roberto. Nel filmato, i due appaiono molto sereni e complici ma in studio la situazione è diversa perché Gemma appare abbastanza dubbiosa se continuare o meno la frequentazione.

Dopo il filmato dell’esterna, Maria De Filippi chiede a Gemma se le piaccia Roberto ma la dama si limita a dire che sta bene con il cavaliere non convincendo soprattutto Gianni Sperti e Tina Cipollari che credono che non abbia un reale interesse per il cavaliere.