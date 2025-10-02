Tutto su Roberto, il nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne che è rimasto colpito da Agnese De Pasquale.

Sono tante le novità del parterre del trono over e, nel corso della puntata di Uomini e Donne del 2 ottobre 2025, al centro dello studio, si è accomodato per la prima volta Roberto, un signore che dovrebbe avere poco più di 40 anni, dal look sportivo, con capelli corti e brizzolato. Con uno sguardo sincero e interessato, Roberto si è accomodato di fronte ad Agnese De Pasquale, la dama che, dopo aver chiuso la scorsa stagione senza un amore, dopo aver trascorso l’estate con i suoi figli, ha deciso di tornare in trasmissione per rimettersi, ancora una volta, in gioco.

Sin dalla prima puntata, Agnese è rimasta colpita da Federico Mastrostefano che, pur non avendo nascosto, a sua volta, l’interesse per lei, finora è uscito con altre dame, in primis Rosanna Siino. Agnese, così, ha deciso di non restare ad aspettare accettando di uscire con Roberto.

Roberto e Agnese De Pasquale: confronto a Uomini e Donne

Dopo il momento dedicato a Joseph e Sabrina Zago, la puntata odierna di Uomini e Donne continua proprio con Agnese De Pasquale che, bellissima, si accomoda di fronte a Roberto che, alla domanda di Maria De Filippi su come è andato l’appuntamento, non solo ha ammesso di essere stato bene, ma ha aggiunto: “Spesso mi bloccavo a guardarla”, non nascondendo l’emozione.

Agnese De Pasquale ha risposto con uno sguardo sorridente da cui si evince tutta la sua felicità. Nelle prossime puntate del dating show di canale 5, però, Agnese si dedicherà soprattutto alla conoscenza con Federico Mastrostefano che, però, le darà una delusione decidendo di chiudere dopo qualche appuntamento.