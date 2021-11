Chi è Roberto Lipari/ Da “Eccezionale Veramente” a Striscia la notizia: il comico è single?

Chi è Roberto Lipari al timone di Striscia la notizia

Roberto Lipari debutta al timone di Striscia la notizia insieme a Sergio Friscia. Per il comico siciliano la conduzione del tg satirico è una prima assoluta: “Tutta l’ansia svanisce subito non appena ti trovi dietro quel tavolo”, ha detto Lipari, a Il messaggero. Dal 2019, però, è un inviato fisso del programma. Nato a Palermo nel 1990, Lipari ha iniziato la sua carriera di comico nel laboratorio de “La Caravana Stramba“.

Ha vinto nel 2016 il primo talent show di comici su La7, “Eccezionale Veramente”, iniziando successivamente a fare l’ospite fisso del cast di “Colorado”. L’anno dopo ha co-condotto la seconda edizione di “Eccezionale Veramente”, fino ad arrivare a lavorare poi per Rai 2 come autore di Made in Sud. Nel 2019 ha recitato nel film “TuttAPPosto”, di cui è anche sceneggiatore.

L’amicizia di Roberto Lipari con Sergio Friscia

Sul set del film “TuttAPPosto” ha conosciuto Sergio Friscia: “Abbiamo lavorato insieme nel film Tuttoapposto. Lì ci siamo amati. Ho visto crescere Roberto, quando ho fatto il mio primo spettacolo lui era ancora un bambino. Abbiamo due comicità diverse, ma nessuno dei due farà la spalla all’altro: ci passeremo la palla e ci divertiremo insieme”, ha detto Friscia. Dal punto di vista sentimentale, Roberto Lipari è molto riservato.

Non sappiamo se al momento è fidanzato o single. Nel 2018, intervistato da The Way Magazine, aveva si era dichiarato fedele alla fidanzata di sempre, quella che rideva alle sue battute quando non era nessuno, e faceva finta di capirle per amore. Sergio Friscia e Roberto Lipari resteranno dietro al bancone del Tg satirico di Antonio Ricci fino all’11 dicembre, quando cederanno il posto al duo “storico” composto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.

