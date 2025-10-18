Chi è Roberto Occhiuto, compagno di Matilde Siracusano: chi è il politico e presidente della Regione Calabria?

Roberto Occhiuto, politico italiano e vicesegretario di Forza Italia nonché presidente della Regione Calabria dal 2021, è il compagno di Matilde Siracusano, con la quale ha una storia da diversi anni ormai. I due, insieme, hanno avuto un figlio, Tommaso, nato nel 2022.

Parlando della carriera politica di Occhiuto, il lavoro ha sempre fatto parte della vita del presidente della Regione Calabria: è infatti il fratello di Mario, anche lui politico ed esponente di Forza Italia. Dopo la laurea in scienze economiche e sociali in Calabria, è diventato giornalista pubblicista, dedicandosi poi al mondo della politica. Nel 2019 ha avviato però anche un’attività come imprenditore vinicolo, acquistando una tenuta nella zona di Cosenza.

Per quanto riguarda la vita privata, Roberto Occhiuto, prima di conoscere Matilde e innamorarsi di lei è stato sposato con un’altra donna, mettendo al mondo due figli, Angelica e Marco. Da diversi anni ormai è il compagno di Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia e sottosegretaria di Stato ai rapporti con il Parlamento. Con Matilde, Roberto ha avuto un altro figlio, Tommaso, nato nel 2022. Ma come è cominciata la storia d’amore tra i due?

Roberto Occhiuto, compagno di Matilde Siracusano: come è nata la loro storia

A lungo la storia tra Matilde Siracusano e Roberto Occhiuto è stata privata. La deputata, parlando dell’inizio della loro relazione, ha spiegato di averlo conosciuto proprio grazie alla politica. Qualche tempo dopo, però, è scoccata la scintilla: “Una sera riaccompagnandomi a casa gli offrii un caffè e da allora non ci siamo più lasciati” ha raccontato.