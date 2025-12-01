Tutto su Roberto Priolo, cavaliere del trono over di Uomini e donne che sta uscendo con Agnese De Pasquale e sul quale arriva una segnalazione.

Tra i cavalieri dell’attuale stagione del trono over di Uomini e donne, Roberto Priolo è quello che ha ottenuto maggior successo. Affascinante, elegante e sempre composto e pacato nei modi, ha fatto breccia sul pubblico ma anche su Agnese De Pasquale che, chiusa la frequentazione con Federico Mastrostefano, ha deciso di dedicarsi esclusivamente alla loro conoscenza.

Papà di due figli, con una passione per le motociclette e le moto, Roberto ha raccontato che, prima di approdare a Uomini e donne dove, con Agnese sta bruciando le tappe, ha avuto un’altra compagna che ha presentato ai propri figli dopo diversi anni. Pur consapevole di correre, Roberto non ha alcuna intenzione di fermarsi convinto di provare qualcosa di forte per Agnese e di poter costruire qualcosa di importante con lei.

Roberto Priolo e la segnalazione a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e donne dell’1 dicembre 2025, non arriva il lieto fine tra Roberto Priolo e Agnese De Pasquale. Tutti si aspettavano un addio della coppia alla trasmissione ma nella puntata odierna arriva un colpo di scena ovvero una segnalazione riguardante Roberto, pizzicato insieme ad un’ex dama in un centro commerciale. Pur non essendoci nulla di compromettente, Agnese ammette di volere una spiegazione.

Roberto, così, spiega ad Agnese di aver visto Francesca, l’ex dama del trono over, quando non si frequentavano. Una spiegazione che, per il momento, rinvia il lieto fine ad un momento successivo. L’addio di Agnese e Roberto al programma, tuttavia, è solo rimandato.

