Tutto su Roberto Priolo, cavaliere del trono over di Uomini e Donne che ha avuto il lieto fine con Agnese De Pasquale.

Affascinante e riservato, Roberto Priolo ha conquistato prima il pubblico del trono over di Uomini e Donne e poi quello di Agnese De Pasquale. Legatissimo alla famiglia con cui trascorre tanto tempo, Roberto ha diverse passioni tra le quali quella per la moto e quella per la natura. Sui social, condivide diversi contenuti della sua vita e i fan stanno apprezzando anche il suo modo di utilizzare i social. La sua avventura nel parterre del trono over di Uomini e Donne è iniziata nella stagione in corso.

Dopo aver chiuso con Agnese De Pasquale, ha frequentato altre dame del parterre come Rosanna Siino e Gloria Nicoletti ma con entrambi non è poi finito tutto. Roberto non ha mai smesso di pensare ad Agnese De Pasquale correndo in suo soccorso quando ha vissuto un momento difficile dopo aver chiuso con Federico Mastrostefano.

Roberto Priolo ad Agnese De Pasquale: “Mi sto innamorando”

Nella puntata di Uomini e Donne del 28 novembre 2025, Roberto Priolo e Agnese De Pasquale sono tornati al centro dello studio per raccontare come sta procedendo la frequentazione. 2Lui mi ha detto che si sta innamorando”, ha detto Agnese. “Confermo. Con lei riesco a vedermi bene fuori da qua”, ha aggiunto Roberto.

“Ho sempre detto di volere un uomo risolto e risoluto e l’ho visto e so che se mi chiedesse di uscire, non lo lascerei andare. Ho sempre detto che vorrei un uomo che avesse occhi solo per me e lui li ha”, ha detto ancora Agnese. “Mamma non si fida di me, a lei piace tantissimo. Poi si chiama come mio padre e quindi pensa che il nome sia una garanzia”, ha concluso Agnese.

