Tutto su Roberto Priolo, cavaliere del trono over di Uomini e Donne che ha lasciato il programma con Agnese De Pasquale.

Serio, elegante e composto, Roberto Priolo ha conquistato le attenzioni delle dame del parterre del trono over e del pubblico di Uomini e Donne sin dalle prime puntate di cui è stato protagonista al centro dello studio. Roberto che dovrebbe avere un’età tra i i 40 e i 50 anni, è papà di due figli ed è un uomo che ha una grande passione per le moto e la natura. Legato alla famiglia, trascorre molto tempo con i suoi affetti. L’avventura a Uomini e Donne è cominciata con la conoscenza con Agnese De Pasquale con cui ha chiuso quando lei ha cominciato ad uscire anche con Federico Mastrostefano.

Successivamente, ha cominciato ad uscire con Rosanna Siino e Gloria Nicoletti ma l’interesse per Agnese non è mai venuto meno e quando la dama ha scelto di chiudere con Federico, ha ricominciato a frequentarla fino ad uscire con lei dal programma.

Roberto Priolo e il passato sentimentale: le parole del cavaliere di Uomini e Donne

Prima di approdare a Uomini e Donne, Roberto Priolo ha avuto altre storie importanti, in primi, quella da cui sono nati i suoi figli. Successivamente, ha avuto un’altra compagna con cui è stato diversi anni e, come ha raccontato nello studio di Uomini e Donne, ha presentato ai figli solo dopo qualche anno insieme.

Dopo essere stato single per qualche anno, in Agnese, ha trovato la donna giusta con cui costruire una nuova storia. Con la dama, infatti, Roberto vede un futuro fuori dal programma sentendosi capito anche come padre. “In lei ho trovato una compagna e un’amica”, ha detto in studio.