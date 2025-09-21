Com’è morto Roberto Russo e chi è il marito di Monica Vitti: dal David di Donatello al matrimonio dopo anni di fidanzamento.

Un pezzo di cinema se ne va con la triste notizia della scomparsa di Roberto Russo, marito di Monica Vitti. Il regista, sceneggiatore e fotografo è passato a miglior vita ieri mattina – 20 settembre 2025 – dopo un lungo ricovero per problemi di salute che si sarebbero aggravati nell’ultimo periodo. Si ricordano le sue grandi gesta nel mondo della registrazione e gli innumerevoli ruoli vissuti seppur non direttamente sul set; ovviamente, è rimasta impressa nella memoria anche la sua storia d’amore con Monica Vitti, scomparsa 3 anni fa.

Stando a quanto riporta l’Ansa tramite i canali social, Roberto Russo – marito di Monica Vitti – era da tempo ricoverato presso una struttura ospedaliera situata a Roma a causa di un repentino peggioramento delle sue condizioni di salute. La sua scomparsa è avvenuta nella mattina di sabato – 20 settembre 2025 – all’età di 77 anni. Il destino lo ha dunque portato via da questa terra appena 3 giorni prima del suo prossimo compleanno che ora coincide con il giorno dei funerali del compianto regista e sceneggiatore. Il rito funebre si terrà presso la Chiesa degli Artisti alle ore 10.30 e si prevede grande affluenza per l’ultimo saluto all’artista oltre che marito di Monica Vitti.

Addio a Roberto Russo, grande regista e marito di Monica Vitti: un amore intrecciato alla passione per il cinema

L’apporto di Roberto Russo nel mondo del cinema è tra i più consistenti, altisonanti; si ricorda in particolare il David di Donatello conquistato nel 1984 nella categoria di miglior regista esordiente. Un evento che è anche simbolo di come spesso l’amore possa intrecciarsi con la professione; il film ‘Flirt’, che gli valse il prestigioso riconoscimento, vedeva proprio sua moglie Monica Vitti nel ruolo di protagonista.

Insieme quasi per un’intera vita; un lungo fidanzamento tra Roberto Russo e Monica Vitti che si suppone sia iniziato negli anni ottanta; poi la scelta di convolare a nozze nel 2000 suggellando ulteriormente un amore già evidente. Il regista è passato a miglior vita 3 anni dopo la compianta attrice, nonché sua moglie, alla quale ha donato vicinanza e affetto soprattutto nei suoi ultimi attimi di vita.