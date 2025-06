Maria Teresa Ruta è non è certo una neofita della tv; la sua storia sul piccolo schermo parla per lei e, soprattutto negli ultimi anni, ama raccontarsi anche per aspetti che esulano le sue tappe professionali. E’ reduce dall’ultima edizione del Grande Fratello, un ritorno per lei; occasione che ovviamente ha riacceso i riflettori anche sulla sua vita privata. Da anni è legata al marito Roberto Zappulla, decisamente più lontano dall’attenzione mediatica ma anche lui protagonista nel mondo dello spettacolo seppur per un’attività che differisce da quella della consorte.

Scopriamo allora chi è Roberto Zappulla, secondo marito di Maria Teresa Ruta. Il primo incontro tra i due pare risalga al 2006, ormai quasi vent’anni fa; tra loro il più classico dei colpi di fulmine e forse solo un rammarico, ovvero non essere riusciti a dare alla luce un figlio. Libero racconta di come la stessa conduttrice abbia spiegato in passato di come avrebbe desiderato una terza gravidanza – già 2 figli per lei durante il matrimonio con l’ex marito Amedeo Goria – cosa che purtroppo non si è concretizzata.

Roberto Zappulla, come anticipato, non vive da protagonista la scena televisiva ma il suo lavoro è strettamente legato al mondo dello spettacolo. E’ infatti uno stimato produttore discografico e televisivo e diversi format per il piccolo schermo portano infatti la sua firma.

Tornando alle curiosità di coppia, qualcosa in più sul rapporto con il marito Roberto Zappulla lo ha raccontato Maria Teresa Ruta proprio nel corso dell’ultima esperienza al Grande Fratello. La partecipazione nel reality ha infatti posticipato un tradizionale evento particolarmente lieto per entrambi ovvero il rinnovo della promessa di nozze che abitualmente, ogni anno, li porta in giro per il mondo: “L’ha presa male”, scherzava la conduttrice nella Casa più spiata d’Italia: “Ma non potevo dire di no ad Alfonso Signorini”.

