Roberto Zibetti, chi è l’attore nei panni di Massimo Bossetti nel film ‘Yara’: carriera e curiosità di vita privata.

Classe 1971, nato negli Stati Uniti d’America ma da genitori italiani, Roberto Zibetti è tra i volti più apprezzati del cinema italiano. Come molti dei suoi colleghi si avvicina da giovanissimo alla passione per la recitazione cimentandosi nella gavetta che coincide con le prime attività teatrali. Presto raggiunge i set dedicati a piccolo e grande schermo mettendosi subito in evidenza con ruoli di grande rilevanza. Il debutto al cinema arriva con ‘Nessuno’, film di Francesco Calogero. Tra gli impegni più recenti spicca il ruolo di Massimo Bossetti in ‘Yara’, film che attinge alle reali vicende di cronaca nera che hanno sconvolto l’opinione pubblica nel 2013.

Il film ‘Yara’ con protagonista Roberto Zibetti – attore nei panni di Massimo Bossetti – andrà in onda questa sera – 23 giugno 2025 – e la curiosità degli appassionati riporta alla memoria le impressioni dell’interprete che si cimentò con un’esperienza sul set decisamente ostica sia dal punto di vista interpretativo che emotivo. Lui stesso raccontò della sua grande attenzione al fine di attenersi unicamente alla realtà dei fatti, senza lasciar trasparire una deformazione dovuta ad un riflesso soggettivo. Per Roberto Zibetti il ruolo di Massimo Bossetti in ‘Yara’ è stato certamente dei più ostici, soprattutto per il collegamento diretto con le vicende di cronaca nera ampiamente note e che ancora oggi risultano attuali in termini di dibattito. “Mi ha un po’ disturbato” – raccontava a Vanity Fair l’attore a proposito della ‘convivenza’ con l’uomo condannato per omicidio – “Facevo fatica a dormire nlle settimane di riprese”.

Roberto Zibetti ha una moglie o compagna? Discrezione e riservatezza sulla vita privata dell’attore

La carriera di Roberto Zibetti, sia in qualità di attore che di regista, risulta particolarmente corposa e ricca di ruoli di spicco. Lo stesso non si può dire in riferimento alla sua vita privata che evidentemente ha scelto di separare dalla sua attività professionale. Sotto la luce dei riflettori porta unicamente i suoi personaggi, le storie che racconta e veicola, nessun riferimento tramite interviste o simili a questioni riguardanti la sua vita privata o sentimentale. Non sappiamo dunque se Roberto Zibetti abbia una moglie o compagna, così come eventualmente dei figli; un velo di discrezione alimenta la riservatezza dell’attore sul tema.