Tra gli ospiti odierni di Domenica In troveremo anche Roby Facchinetti, il noto cantautore e artista sarà di scena nel programma di Mara Venier, dove tornerà a raccontare la sua storia. Per Roby Facchinetti è tempo di tornare a parlare di temi delicati, visto che la voce e leader dei Pooh aprirà lo scatolone dei ricordi, soffermandosi anche sulla depressione con la quale ha fatto i conti dopo la grave perdita di un amico come Stefano D’Orazio. Il batterista venuto a mancare qualche anno fa ha lasciato un grande vuoto nel cuore di Roby Facchinetti, che ha rotto il silenzio così sull’amico, raccontando la sua lotta con la depressione:

In una vecchia intervista concessa a Verissimo di Silvia Toffanin: “Sono stato veramente molto male, sono entrato in quel mondo dal quale è veramente molto difficile uscire, non sai cosa fare, mi sono fatto aiutare, perché quando accadono certe” le parole del cantante.

Roby Facchinetti sulla depressione: “Da solo non se ne esce”

La depressione affrontata da Roby Facchinetti si è rivelata un mattone che il cantante ha sollevato grazie ad aiuti prodigiosi. Il cantante è tornato a parlare della depressione, ammettendo di aver avuto necessità dell’aiuto di uno psicologo per ritrovare il sole davanti. E proprio lanciando un monito a chi si ritrova adesso a fare i conti con questa battaglia, Roby Facchinetti ha rivelato:

“Da solo non puoi pretendere di farcela. Ne sono uscito, ma è stata davvero molto dura” le parole del cantante che ora fortunatamente è riuscito a risollevarsi, mettendosi alle spalle i giorni più bui.