Tutto su Rocco, il nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne che sta conoscendo Cinzia Paolini.

Nuovi protagonisti nel parterre del trono over di Uomini e Donne dove, nel corso della puntata del 30 settembre 2025, si è presentato al pubblico Rocco. Il suo momento è arrivato quando Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio Cinzia Paolini, la dama tornata in trasmissione e che nella scorsa stagione si è spesso scontrata con Tina Cipollari e Gianni Sperti. Cinzia mostra subito molto entusiasmo nei confronti di Rocco nonostante la conoscenza sia cominciata da poco.

“Va proprio bene. E’ una persona di classe, elegante, rispetta i miei tempi anche se, per gli orari, ha un modo di vivere diverso dal mio però rispetta comunque quelli che sono i miei tempi”, ha spiegato la dama al centro dello studio. “E’ entrato in punta di piedi ma gli sto dando un po’ più di spazio perché penso che se lo meriti tutto. Poi c’è empatia, è una persona profonda, riesce a leggere i miei desideri ed è riuscito a leggere anche qualche mia difficoltà”, dice ancora la dama.

Tutto su Rocco: ecco chi è il nuovo cavaliere di Uomini e donne

Dopo aver ascoltato le parole di Cinzia, Tina Cipollari rivolge qualche domanda a Rocco e si scopre che lavora nell’alta moda ed è di Napoli, città in cui vive e lavora. “Lavoro nel settore della moda collaborando con delle griffe importanti ma non posso scendere nei particolari”, spiega il cavaliere. “Tanto vuole sapere quanto guadagni“, dice ancora Maria De Filippi. “Il giusto che mi basta per vivere”, risponde il cavaliere.

“Quando sono andato in redazione ho chiesto di non svelare il mio lavoro perché, per contratto, non posso espormi con i nomi e Cinzia non mi ha mai chiesto del mio lavoro”, dice ancora il cavaliere che poi spiega di lavorare principalmente a Napoli dove, spesso, si svolge la produzione delle aziende per le quali lavora. Rocco, poi, svela di avere una grande passione per il calcio, in particolare per il Napoli e di amare anche la musica e il mare.

