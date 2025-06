Rolando, chi è il padre di Patrizia Rossetti: la concorrente dell'Isola dei Famosi 2025 è legatissima alla sua famiglia, il ricordo della mamma morta

Rolando, chi è il padre di Patrizia Rossetti: il supporto in carriera

Questa sera, 16 giugno 2025, va in onda su Canale 5 una nuova puntata de L’Isola dei Famosi 2025 che torna nella sua collocazione originaria, quella del lunedì sera. Fra i naufraghi di questa edizione, che sicuramente si metteranno in mostra questa sera, troviamo anche Patrizia Rossetti, protagonista in queste ore di accese dinamiche con i compagni di viaggio. A fare il tifo per lei dall’Italia c’è il padre Rolando, suo grande sostenitore e con il quale ha stretto un rapporto solidissimo nel corso degli anni.

Il padre Rolando, assieme alla madre Gina morta nel 2010, hanno sempre supportato il percorso professionale e di vita della figlia, sin dagli inizi nel mondo della televisione e dello spettacolo, quando decise che quella era davvero la sua strada. Con lei hanno condiviso non solo i momenti di gioia della sua carriera professionale ma anche le difficoltà; e, anche in questi mesi di dura lotta all’Isola dei Famosi 2025, il padre Rolando rappresenta per lei un prezioso supporto dall’Italia.

Patrizia Rossetti e il ricordo della mamma morta nel 2010

Patrizia Rossetti è legatissima alla sua famiglia e alle sue radici, dal padre Rolando all’adorata mamma Gina, alla quale era affezionatissima. La donna è morta nel 2010 ma vive comunque nei ricordi della conduttrice, che più volte ha parlato di lei in occasione di interviste pubbliche o reality show. “Non aveva neanche 70 anni, la chiamavano la tedesca per il biondo dei suoi capelli”, aveva svelato in un’intervista nel salotto di Verissimo.

Ai microfoni di Silvia Toffanin, Patrizia Rossetti aveva ricordato l’ultimo incontro con la madre prima che lei morisse: “Sono andata una notte da lei perché stava poco bene e invece è stata la sua ultima notte”. Sottolineando inoltre quanto fosse bella la sua adorata mamma: “Gina era una donna bellissima e giovanissima”.

